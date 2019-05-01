Disney перенесла сиквелы «Аватара» и назначила год выхода новых «Звездных войн»

В сети появился график будущих релизов Disney, из которого стало известно об отменах и переносах нескольких проектов. В частности, студия назначила новые даты для сиквелов «Аватара», объявила, когда свет увидят новые «Звездные войны», и убрала из расписания несколько запланированных фильмов Fox по комиксам Marvel.

До слияния Fox/Disney «Аватар 2» должен был выйти 18 декабря 2020 года, но теперь ожидается 17 декабря 2021-го. Из-за этого переехали другие сиквелы: третий фильм появится в кинотеатрах 22 декабря 2023 года, а не 17 декабря 2021-го, четвертый — 19 декабря 2025-го вместо 20 декабря 2024 года. «Аватар 5» теперь увидит свет 17 декабря 2027 года.

Девятый эпизод «Звездных войн» станет завершением истории семьи Скайуокер, после чего вся франшиза двинется в новом направлении. Сейчас две отдельные трилогии разрабатывают Райан Джонсон и создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

Пока не известно, чей проект увидит свет первым, но новая волна «Звездных войн» стартует 16 декабря 2022 года с безымянного фильма. Продолжение выйдет 20 декабря 2024-го, а третья часть — 18 декабря 2026 года.

Таким образом, с помощью «Аватара» и «Звездных войн» Disney планирует в ближайшие годы контролировать предрождественский прокат. Ее крупные релизы будут выходит в декабре каждого года вплоть до 2027-го. К тому моменту студия наверняка объявит еще несколько проектов.

Disney также поправила график проектов Fox, основанных на комиксах Marvel. «Новые мутанты», которых уже несколько раз откладывали, все-таки выйдут в кинотеатры. Ожидалось, что фильм оставят для стрим-сервиса Hulu, но, по новой информации, он выйдет в нормальный прокат 3 апреля 2020 года. Изначально картина должна была выйти 2 августа 2019-го, но задержки с пересъемками заставили многих усомниться, увидит ли вообще фильм свет. Однако студия, судя по всему, уверена в проекте и намерена выпустить его в кинотеатры.

Меньше повезло многострадальному «Гамбиту»: проект, по-прежнему лишенный режиссера, убран из графика релизов. Вместе с ним под нож попали еще несколько безымянных фильмов. Вероятно, среди них были «Доктор Дум» Ноя Хоули, «Множитель» Джеймса Франко и «Китти Прайд» Тим Миллер.

При этом даты релизов фильмов студии Marvel («Черная Вдова», «Вечные», «Шан-чи») остались неназванными.

Изменения коснулись и других проектов. «Артемис Фаул» выйдет 29 мая 2020-го, а не 8 августа 2019 года, как значилось ранее. Фантастическая картина с Брэдом Питтом «К звездам» переехала с мая этого года на 20 сентября.

Источник: Deadline