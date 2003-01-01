HBO удалил кофе со стола Дейенерис

Канал HBO после оправданий за ляп в четвертой серии финального сезона «Игры престолов» решил по-тихому принять меры. Напомним, внимательные зрители заметили в сцене пира стаканчик с кофе перед Дейенерис. Кадр тут же превратился в мем, а HBO выпустил в соцсетях заявление, что латте был ошибкой. Художник по костюмам сериала Хауке Рихтер и вовсе не видит проблемы в забытом стаканчике и уверяет, что случайные предметы регулярно попадают в кадр. Однако после всех объяснений канал все-таки решил удалить злополучный стаканчик из кадра.

Поправку заметили зрители HBO Go и других стриминговых платформ. Канал попросту перезалил серию. На «Амедиатеке», однако, по-прежнему можно посмотреть старую версию со стаканом — он виден на отрезке 14:44.

Источник: The Verge

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