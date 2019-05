Уилл Смит зачитал рэп-версию «Friend Like Me» из «Аладдина»

Уилл Смит заглянул в гости к Джимми Фэллону и рассказал, почему в итоге согласился взяться за роль джинна в «Аладдине» Гая Ричи. Актер признался, что сперва отказался от проекта, но, пообщавшись с режиссером, решил попробовать создать свою версию персонажа, рожденного Робином Уильямсом. По его словам, все было решено, когда он наложил слова песни «Friend Like Me» на бит композиции «Impeach the President» группы The Honeydrippers. Получившийся результат Смит частично озвучил зрителям в студии.

Для сравнения вот оригинальная версия из мультфильма 1992 года.

В сети также появился клип из будущего фильма, где Аладдин и джинн обсуждают, как правильно загадывать желания.

Аладдин мечтает стать принцем и жить во дворце вместе с принцессой. Получить желанное ему обещает визирь Аграбы Джафар, который рассказывает юноше о пещере, где скрыты небывалые богатства. И все они могут достаться Аладдину, если только тот достанет оттуда старую лампу. Юноша и не подозревает, что лампа — сосуд для могущественного джинна, способного исполнить любое желание своего хозяина. Джафар планирует с его помощью захватить власть, но вместо этого лампа оказывается у воришки. В скором времени в Аграбе появится новый загадочный принц, который желает взять в жены принцессу Жасмин.

