Звезды «Оно» устроили флешмоб с красными воздушными шариками

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Исполнители главных ролей в хоррор-дилогии «Оно» устроили в Instagram небольшой флешмоб в преддверии выхода трейлера второй части. Вместе с режиссером Андресом Мускетти они сфотографировались с красными воздушными шариками — знаменитым элементом клоуна Пеннивайза. У кого-то невинный шарик спрятался за спиной, а у кого-то виднеется лишь тень.

Мускетти

Джеймс МакЭвой

Джессика Честейн

Энди Бин

Джей Райан

Джеймс Рэнсон

Айзая Мустафа

София Лиллис

Финн Вулфард

Джейден Мартелл

Джек Дилан Грейзер

Джереми Рэй Тейлор

Чоузен Джейкобс

Уайатт Олефф

«Оно» — экранизация одноименного бестселлера Стивена Кинга. В центре сюжета — группа ребят из городка Дерри, в канализации которого обитает древний демон. В образе танцующего клоуна Пеннивайза он похищает детей, чтобы подпитываться их страхом. В итоге друзьям удается побороть собственные кошмары и изгнать монстра.

Проходит 27 лет после первой встречи с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе и вернуться в родной городок.

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