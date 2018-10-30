Звезды «Оно» устроили флешмоб с красными воздушными шариками

Исполнители главных ролей в хоррор-дилогии «Оно» устроили в Instagram небольшой флешмоб в преддверии выхода трейлера второй части. Вместе с режиссером Андресом Мускетти они сфотографировались с красными воздушными шариками — знаменитым элементом клоуна Пеннивайза. У кого-то невинный шарик спрятался за спиной, а у кого-то виднеется лишь тень.
Мускетти
«Оно» — экранизация одноименного бестселлера Стивена Кинга. В центре сюжета — группа ребят из городка Дерри, в канализации которого обитает древний демон. В образе танцующего клоуна Пеннивайза он похищает детей, чтобы подпитываться их страхом. В итоге друзьям удается побороть собственные кошмары и изгнать монстра.
Проходит 27 лет после первой встречи с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе и вернуться в родной городок.