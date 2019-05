Перезапуск «Восставшего из ада» и еще 12 событий дня

Сильвестр Сталлоне спродюсирует ремейк триллера «Бандит, полицейский, дьявол»

Кинокомпания актера Balboa Productions отвечает за производство англоязычной версии южнокорейской картины. «Бандит, полицейский, дьявол» — история криминального босса, пережившего нападение серийного убийцы. Местный детектив ненавидит организованную преступность, но ему приходится объединить силы с бандитом, чтобы изловить еще более ненавистного маньяка. Ма Дон-сок, сыгравший босса в оригинальном фильме, вернется в роли главы банды в ремейке.

Источник: THR

Первый постер третьего сезона сериала «Легион»

Заключительный сезон стартует 24 июня.

Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Мосс снимутся в фильме «Сила собаки» (The Power of the Dog)

Экранизация одноименного романа Томаса Саваджа, фильм расскажет о двух братьях — Филе (Камбербэтч) и Джордже Бербанках, владельцах крупнейшего ранчо Монтаны. Несмотря на родство, братья мало похожи друг на друга. Фил отличается умом и жесткостью, а Джордж — добротой и любовью к порядку. Когда Фил узнает, что Джордж тайно женился на местной вдове Роуз (Мосс), он решает использовать ее сына Питера, чтобы уничтожить их брак. Джейн Кэмпион поставит картину.

Источник: Variety

Колин Ферт сыграет главную роль в военной картине «Операция „Мясной фарш“» (Operation Mincemeat)

Операция «Мясной фарш» — успешная британская операция по дезинформации, проведенная во время Второй мировой войны. С помощью труппа, вынесенного волнами к берегам Испании и инсценированной авиакатастрофы, британские разведчики Юэн Монтегю и Чарльз Чемондели убедила высшее германское командование в том, что союзные силы планируют вторгнуться в Грецию и Сардинию в середине 1943 года, тогда как истинной целью была Сицилия. Джон Мэдден займет режиссерское кресло проекта.

Источник: THR

Трейлер фильма «Рубеж мира»

Четыре подростка-неудачника должны спасти мир, когда инопланетное вторжение прерывает их отдых в летнем лагере. Фильм выйдет на стрим-сервисе Netflix 24 мая.

Амандла Стенберг получила роль в сериале Дэмьена Шазелла «Водоворот»

В центре сюжета — пианист из Нью-Йорка Эллиот Удо (Андре Холланд), который осел в Париже, владеет долей в убыточном клубе, состоит в сложных отношениях с певицей и скрывается от прежней славы. Однажды на пороге клуба появляется его 15-летняя дочь Джули, и Эллиот должен наконец взять себя в руки. Стенберг исполнит роль Джули.

Источник: Deadline

Дэвид С. Гойер напишет перезапуск «Восставшего из ада»

Популярная хоррор-франшиза началась в 1987 году с фильма Клайва Баркера — экранизации его собственной повести «The Hellbound Heart». Главный элемент всей серии — шкатулка-головоломка. Всякий, кто откроет ее, станет добычей демонов-сенобитов, удовольствием для которых являются боль, пытки и страдания. «Восставший из ада» насчитывает девять продолжений, на его основе написано несколько книг и комиксов, выпущены фигурки и прочие сопутствующие товары. Новую версию разрабатывает кинокомпания Spyglass Media Group.

Источник: Deadline

Промо третьего сезона сериала «Джессика Джонс»

«Все меняется и ничего не меняется. Люди умирают, новые люди рождаются, и мы существуем где-то по середине». Дата возвращения сериала на экраны не сообщается.

Эванджелин Лилли и Айк Баринхолц снимутся в комедии «Счастливая жизнь» (Happy Life)

Фильм расскажет о молодой матери Эллисон Бек (Лилли), которая начинает подозревать, что ее муж Илай изменяет ей с молоденькой звездой Instagram. Она пытается поймать его с поличным, одна ошибка приводит к другой, и вот у нее самой уже завязываются отношения с молодым человеком. Дэвид Стассен поставит картину.

Источник: Deadline

Второй сезон сериала «Охотник за разумом» выйдет в августе 2019-го

Дату релиза продолжения остросюжетного проекта, рассказывающего о становлении криминальной психологии в ФБР 1970-х, раскрыла исполнительный продюсер сериала Шарлиз Терон в эфире передачи Говарда Стерна.

Жан-Пьер Жёне сделает псевдодокументльный фильм о съемках «Амели»

Режиссер не раскрыл детали проект, но отметил, хочет сделать что-то легкомысленное, веселое и недорогое. По словам Жёне, его фальшивая документалка будет выполнена в духе телефильма Питера Джексона и Косты Боутса «Забытые киноленты». Кроме этого, постановщик работает над фантастическим полнометражным мультфильмом.

Источник: IndieWire

Новый постер фильма «Аладдин»

Картина выйдет в российский прокат 23 мая.

Пол Джаматти присоединился к актерскому составу боевика «Пороховой молочный коктейль»

Сюжет проекта не раскрывается. Известно лишь, что он вращается вокруг женщин-киллеров, матери и дочери, роли которых исполнят Лина Хиди и Карен Гиллан. Кого сыграет Джаматти, не уточняется.

Источник: THR