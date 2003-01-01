Бокс-офис России: «Мстители» готовы стать самым кассовым фильмом года

1. «Мстители: Финал» (1-я неделя), 902 млн рублей, 2,7 миллиона зрителей, 51 715 сеансов

Заключительная часть франшизы Marvel в России установила несколько рекордов. На счету «Мстителей» самые большие сборы первого дня (433 млн рублей), самое быстрое покорение планки в 1 млрд рублей (на это фильму понадобилось три дня), а в конце минувшей недели «Финал» стал картиной, быстрее всех собравшей 2 млрд рублей (на это ушло семь календарных дней). При этом из-за выхода в понедельник «Финал» формально не продемонстрировал самый кассовый результат первого уик-энда среди всех фильмов франшизы — по этому показателю впереди «Война бесконечности» (1,03 млрд рублей). Впрочем, в копилке «Финала» по итогам недели проката 2,03 млрд рублей. Это больше итоговых сборов «Войны бесконечности» (1,9 млрд рублей). Еще до наступления следующего уик-энда новые «Мстители» обойдут «Т-34» (2,27 млрд рублей) и станут самым кассовым фильмом года в российском прокате.

2. «В метре друг от друга» (1-я неделя), 81 млн рублей, 305 тысяч зрителей, 7696 сеансов

Независимая мелодрама отлично сработала на контрпрограммировании, собрав в два раза больше ожиданий аналитиков. За один уик-энд позади оказался финальный результат главного аналога — подростковой мелодрамы «Виноваты звезды» (77 млн рублей с учетом СНГ). Общая касса картины составляет 97 млн рублей. У фильма блестящий сарафан, поэтому преодоление отметки в 200 млн рублей вовсе не выглядит фантастикой.

3. «Большое путешествие» (2-я неделя), 64 млн рублей (+146%), 300 тысяч зрителей, 13 021 сеанс

Общая касса проекта российской студии «Лицензионные бренды» достигла 117 млн рублей. Это лучший результат для фильмов компании. Предыдущий рекорд принадлежал «Двум хвостам» (106 млн рублей). Динамика «Большого путешествия», слабо стартовавшего в мертвый апрельский уик-энд (тот самый, в который должны были выйти переехавшие «Мстители»), показывает, что российским продюсерам не стоит так уж бояться конкуренции с мощным голливудским хедлайнером. Зарубежный хит привлекает массу людей в кинотеатры, в итоге в плюсе могут остаться и остальные фильмы. Рост кассы «Большого путешествия» в три раза по сравнению со стартовым уик-эндом (пусть даже картина неделей ранее работала лишь два дня, в субботу и воскресенье) — хорошее тому подтверждение.

4. «Миллиард» (3-я неделя), 59 млн рублей (-28%), 213 тысяч зрителей, 8021 сеанс

Стремительно сдавший «Миллиард», продюсеры которого, по неофициальным данным, повлияли на переезд «Мстителей», также не пал безвольной жертвой Голливуда. Касса картины по сравнению с предыдущим уик-эндом уменьшилась всего на 28%, что при ужасающем уровне сарафана можно считать большим успехом. Общие сборы комедии Романа Прыгунова достигли 380 млн рублей, она занимает четвертое место в списке самых кассовых российских картин 2019 года после «Т-34» (2,27 миллиарда), «Громкой связи» (528 млн рублей) и «Бабушки легкого поведения 2» (440 млн рублей).

5. «Игры разумов» (2-я неделя), 17 млн рублей (-22%), 51 тысяча зрителей, 1676 сеансов

За 11 дней проката костюмная драма с Мэлом Гибсоном и Шоном Пенном заработала впечатляющие для своей ниши 45 млн рублей. Проблемный с точки зрения производства фильм выходит в Штатах только 10 мая. Пока самым успешным зарубежным рынком для него является Италия (1,5 млн долларов). Россия, принесшая фильму 690 тысяч долларов, идет на втором месте.

6. «Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса» (1-я неделя), 10 млн рублей, 54 тысячи зрителей, 3864 сеанса

Новый выпуск детского мультсериала Nickelodeon, выпущенный в прокат, предсказуемо собрал меньше предыдущего. У первого «Щенячьего патруля» в первый уик-энд было 15 млн рублей. Очевидно, у проекта формируется преданная аудитория, которая и впредь будет гарантированно приносить франшизе неплохие сборы при практически полном отсутствии трат на рекламу.

7. «Проклятие плачущей» (3-я неделя), 9,5 млн рублей (-68%), 36 тысяч зрителей, 2695 сеансов

Хоррор Warner Bros. за три недели освоил 140 млн рублей. Как мы и предсказывали ранее, фильм превзойдет финальные сборы проекта Джордана Пила «Мы» (142 млн рублей), при этом итоговый результат «Проклятия плачущей» вряд ли превысит 150 млн рублей.

8. «После» (3-я неделя), 8,9 млн рублей (-72%), 34 тысячи зрителей, 1777 сеансов

Экранизация бестселлера Анны Тодд за три недели заработала в нашей стране 185 млн рублей. Вероятно, финальные сборы мелодрамы «Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу» (199 млн рублей с учетом СНГ) для этой картины уже недостижимы. Впрочем, проект все равно удивил рынок своими сборами. Аналитики не особенно верили и в преодоление планки в 150 млн рублей.

9. «Букашки 2» (1-я неделя), 6,9 млн рублей, 33 тысячи зрителей, 2613 сеансов

Набравшее хорошую скорость «Большое путешествие» не оставило шансов прямым конкурентам. «Букашки 2» значительно уступили результату оригинального мультфильма, собравшего на старте 18 млн рублей с учетом СНГ.

10. «Последствия» (2-я неделя), 6,7 млн рублей (-33%), 21 тысяча зрителей, 1732 сеанса

Драма с Кирой Найтли заработала за 11 дней 21 млн рублей и, похоже, сумеет превзойти итоговые результаты «Искупления» (25 млн рублей с учетом СНГ). Позади остались финальные сборы «Колетт» (18 млн рублей).

В предстоящий уик-энд по понятным причинам в прокат выйдет сразу несколько картин о Великой Отечественной: старомодная военная мелодрама «Коридор бессмертия», комедийный капустник «На Париж» и «Война Анны» Алексея Федорченко, отмеченная признанием отечественных фестивалей и кинопремий. Также 10 мая в прокате появится «Братство» Павла Лунгина. Для любителей голливудского мейнстрима в репертуаре кинотеатров припасена комедия «Отпетые мошенницы».