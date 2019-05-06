Братья Руссо опубликовали фото со съемок камео Стэна Ли в «Финале»

Джо и Энтони Руссо решили напомнить зрителям, чтобы те не спойлерили без необходимости сюжет «Мстители: Финал», и вывесили в Instagram фото со съемок последнего камео Стэна Ли.

«Снятие запрета на спойлеры еще не означает, что вы не должны во время обсуждений относиться к другим людям с уважением, — написали Руссо под фото Стэна Ли в окружении продюсеров. — Или что можно нарочно спойлерить фильм для тех, кто еще его не видел. Будьте вежливыми и предупреждайте других».

Появление Ли в фильмах Marvel давно превратилось в традицию, и «Финал» не стал исключением. Он появляется в сцене в 1970-е: омоложенный Ли на полной скорости мчится мимо военной базы и кричит военным, что пора завязывать с войной и браться за любовь.

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