Братья Руссо опубликовали фото со съемок камео Стэна Ли в «Финале»

СегодняОбсудить0

Джо и Энтони Руссо решили напомнить зрителям, чтобы те не спойлерили без необходимости сюжет «Мстители: Финал», и вывесили в Instagram фото со съемок последнего камео Стэна Ли

«Снятие запрета на спойлеры еще не означает, что вы не должны во время обсуждений относиться к другим людям с уважением, — написали Руссо под фото Стэна Ли в окружении продюсеров. — Или что можно нарочно спойлерить фильм для тех, кто еще его не видел. Будьте вежливыми и предупреждайте других».

Появление Ли в фильмах Marvel давно превратилось в традицию, и «Финал» не стал исключением. Он появляется в сцене в 1970-е: омоложенный Ли на полной скорости мчится мимо военной базы и кричит военным, что пора завязывать с войной и браться за любовь.

10 лучших камео Стэна Ли КиноПоиск собрал для вас здесь.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

«Мстители: Финал» установил новый рекорд в российском прокате

Сегодня

Новый сценарист пятого «Индианы Джонса» и еще 12 событий прошедших дней

Вчера

«Фантастические твари 3» выйдут в ноябре 2021 года

30 апреля

Бен Аффлек поставит ленту о Второй мировой войне «Призрачная армия»

24 апреля

Главное сегодня

Две головы и люстра: Лучшие наряды MET Gala 2019

Сегодня

Тест: Что тут сняли? Угадайте фильм по видам Москвы

Сегодня

HBO удалил кофе со стола Дейенерис

Сегодня

Финал «Игры престолов»: Обзор 4-й серии

Вчера

«Пряный латте в Вестеросе»: Реакция соцсетей на четвертую серию 8-го сезона «Игры престолов»

Вчера

Уилл Смит зачитал рэп-версию «Friend Like Me» из «Аладдина»

Сегодня

Бокс-офис России: «Мстители» готовы стать самым кассовым фильмом года

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании