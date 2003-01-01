Трейлер фильма «Дитя робота»: Автоматические материнские инстинкты

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Фантастические фильмы, действие которых развивается в отдельно взятом помещении, уже можно выделять в особый жанр. Кинематографисты все чаще используют смертоносные вирусы и техногенные катастрофы, чтобы закрыть героев в четырех стенах, убрать все лишнее и сосредоточиться на камерной истории, где на первый план выходят неприкрытые человеческие эмоции. Или эмоции искусственного интеллекта, как в случае с картиной «Дитя робота».

Некая эпидемия уничтожала жизнь на Земле. Возможный путь к спасению — бункер, где одинокий робот должен воспитывать в безопасности человеческого ребенка. Девочка растет здоровой и ни в чем не нуждается, но ее не покидают мысли о мире, скрытом за стенами. Все меняется с появлением выжившей, которая прорывается внутрь. Она расскажет, что человечество не исчезло без следа, а роботам доверять нельзя. Но мама-робот не согласна отпустить дочь в мир людей.

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