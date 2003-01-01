«Мстители: Финал» установил новый рекорд в российском прокате

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Общая касса блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал» за первые семь дней проката составила 2,3 млрд рублей (35,5 млн долларов). Таким образом, картина братьев Руссо стала первой преодолевшей отметку в 2 миллиарда за первую неделю со старта показов в России.

По предварительным данным, на территории России и СНГ за неделю «Финал» посмотрело 8,029 миллиона человек. За уик-энд с 2 по 5 мая в России и СНГ сборы составили 1,019 млрд рублей (15,7 млн долларов), на сеансах побывало 3,56 миллиона зрителей.

Сейчас общие сборы «Финала» с учетом всех рынков составляют 2,2 млрд долларов. Картина достигла этой отметки в рекордные сроки и занимает второе место в списке самым успешных фильмов в истории. Первое место по-прежнему принадлежит «Аватару», касса которого за все время проката составила 2,78 млрд долларов.

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