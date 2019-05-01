HBO признал ошибкой кофе в «Игре престолов»

Канал HBO выпустил официальное заявление касательно стаканчика с кофе, оставшегося на столе перед Дейенерис в последнем эпизоде «Игры престолов». Неудачный анахронизм вызвал в сети острую реакцию, но представители кабельного канала отреагировали с юмором.

«Латте, появившийся в эпизоде, был ошибкой, — говорится в заявлении. — Дейенерис заказывала травяной чай».

Художник-постановщик «Игры престолов» Хауке Рихтер не видит катастрофы в забытом стаканчике и честно признает, что во время работы случайные предметы регулярно попадают в кадр. «С кофе они раздули из мухи слона, потому что до этого в „Престолах“ такого не было».

В ответ стоит напомнить, что ранее кофе уже появлялся в Вестеросе. В одном из ранних эпизодов можно заметить современную чашку в руке Джейме Ланнистера.

О других реакциях на кофе в «Игре престолов» можно узнать здесь.

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Источник: Deadline / Variety