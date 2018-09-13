Минкультуры выдало прокатное удостоверение драме «Курск»

Как сообщает прокатная компания «Экспонента Фильм», картина «Курск», рассказывающая о катастрофе одноименной атомной подлодки, выйдет в российский прокат 27 июня. 30 апреля министерство культуры подписало ленте прокатное удостоверение.

«Мы очень рады, что выпускаем данный фильм, так как события, о которых идет речь в картине, очень важны для нашей страны, — говорит генеральный директор «Экспонента Фильм» Юлия Муравова. — Более молодое поколение сможет сходить в кино и еще раз убедиться, что наша страна богата настоящими героями, о которых всегда надо помнить».

Фильм «Курск» основан на книге Роберта Мура «Время умирать», опубликованной в 2002 году. В ней автор исследует причины трагедии, случившейся 12 августа 2000 года на атомной подлодке «Курск», находившейся на тот момент в Баренцевом море. Тогда на борту судна прогремело два взрыва, оказавшихся фатальными для всей команды. 88 человек погибли сразу, но 23 моряка ожидали своей участи, постепенно лишаясь кислорода.

Подробнее о картине Томаса Винтерберга КиноПоиск рассказывал с кинофестиваля в Торонто.

Источник: Пресс-служба компании «Экспонента Фильм»

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