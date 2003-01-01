Трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»: Добро пожаловать в мультивселенную

Осторожно! В трейлере содержатся спойлеры к фильму «Мстители: Финал»!

Оригинальный трейлер:

«Мстители: Финал» выглядит как логичное завершение третьей фазы киновселенной Marvel, но настоящую точку в истории «Саги бесконечности» поставит именно «Человек-паук: Вдали от дома». Питер Паркер, погибший в «Войне бесконечности», вернулся, но как теперь жить в новом мире, который перенес столь массивное потрясение?

В новом фильме Питер готов отдохнуть от супергеройской жизни и вместе с одноклассниками отправляется в Европу. Насладиться видами, однако, не удается. В скором времени на пороге появится Ник Фьюри, который заставляет Питера вновь примерить костюм Человека-паука и отправиться на очередное опасное приключение. На этот раз вместе с загадочным Мистерио он должен остановить странных существ, повелевающих стихиями.