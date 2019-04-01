Новый сценарист пятого «Индианы Джонса» и еще 12 событий прошедших дней

Слух: Дэн Фогельман работает над сценарием пятого «Индианы Джонса»

Как сообщает сайт MakingStarWars, создатель сериала «Это мы» заменил Джона Кэздана на посту сценариста «Индианы Джонса 5». Ему предстоит полностью переписать текст сиквела. Сценарий Кэздана вращался вокруг легендарного поезда, полного нацистских сокровищ и захороненного где-то в Европе. Согласно источнику, Фогельман придумает для главного героя новую цель.

Источник: MakingStarWars

Режиссер фильма «Соник в кино» пообещал исправить дизайн главного героя

Критика реалистичного Соника не осталась не замеченной Джеффом Фаулером, который сообщил в Twitter, что дизайн ежика в будущем изменится.

«Спасибо за вашу поддержку. И критику. Мы вас услышали и поняли. Вам не понравился дизайн, и вы хотите изменений. Так и будет. Paramount и Sega всецело готовы сделать лучшую версию этого персонажа».

Подробнее о реакции на трейлер «Соника» можно почитать здесь.

Ф. Гари Грэй экранизирует игру «Saints Row»

Выполненная в духе серии игр «Grand Theft Auto», «Saints Row» рассказывает о банде «Святые с Третьей улицы», которая действует в вымышленном городе Стилуотер. Игрок берет на себя роль главаря банды и должен захватить власть в городе — наладить бизнес, очистить территорию от конкурентов и весело провести время. Грег Руссо напишет сценарий адаптации.

Источник: Deadline

Джонни Депп на первом кадре из экранизации романа «В ожидании варваров»

Книга Дж. М. Кутзее рассказывает о жизни маленького колониального городка, находящегося на самой границе Империи, которым управляет неназванный Магистрат (Марк Райлэнс), сомневающийся в законности империализма. Его обвиняют в заговоре с местным населением и хотят заменить, когда в город пребывает полковник Джолл из Третьего отдела (Депп). Он намерен искоренить даже намек на местных «варваров».

Источник: THR

Hulu выпустит сериалы «Призрачный гонщик» и «Хелстром»

Стрим-сервис дал зеленый свет двум проектам, основанным на персонажах Marvel. Героем первого станет Призрачный Гонщик Робби Рейес, обладатель заряженного адским пламенем автомобиля. Связанный с мстительным духом, он начинает уничтожать преступность на улицах Лос-Анджелеса. Сообщается, что в этой роли вернется Гэбриел Луна, сыгравший Рейеса в сериале «Агенты „Щ.И.Т.“». Ингрид Эскахеда выступает шоураннером проекта.

Второй проект расскажет о Дэймоне и Ане Хелстром, отпрысках загадочного и могущественного серийного убийцы. В попытке разобраться в собственном происхождении они путешествуют по миру и уничтожают худших представителей человечества. В комиксах Дэймон Хеллстром — сын Сатаны. Пол Збышевски возьмет на себя функцию шоураннера.

Источник: Variety

Даниэла Мелькиор сыграет Крысолова в новом «Отряде самоубийц»

Актриса исполнит роль специалистки по крысам, которая придумала, как управлять грызунами и использовать их для ограблений. Новый фильм будет не продолжением картины Дэвида Эйра, а перезапуском истории о суперзлодеях на службе правительства. Ожидается, что Марго Робби, Джай Кортни, Виола Дэвис и Юэль Киннаман вернутся во втором фильме в знакомых ролях. Вместе с ними появятся и новые персонажи, среди которых Миротворец, Крысолов и Человек-в-горошек. Джеймс Ганн поставит картину.

Источник: Variety

Комедия «Особые» закроет 72-й Каннский кинофестиваль

В рамках «Последнего показа» (теперь так называется показ фильма закрытия) посетители фестиваля смогут посмотреть картину Оливье Накаша и Эрика Толедано «Особые». Лента расскажет о друзьях, заботящихся о подростках и детях с аутизмом.

Источник: Пресс-служба Каннского кинофестиваля

Федерико Альварес поможет с пересъемками «Поступи хаоса»

Режиссер «Девушки, которая застряла в паутине» подключился к работе над экранизацией романа Патрика Несса. Даг Лайман занят на съемках нового материала, а Альвареса пригласили проконтролировать пересъемки уже готовых сцен. «Поступь хаоса», где главные роли исполнили Том Холланд и Дэйзи Ридли, ожидалась в кинотеатрах в 2018 году, но задержки с пересъемками заставили студию перенести релиз на неопределенную дату. На данный момент неизвестно, когда фильм увидит свет.

Источник: THR

Сериал-продолжение фильма «Виллоу» может выйти на Disney+

Официальное подтверждение пока не поступало. Согласно источникам, сейчас Рон Ховард, режиссер оригинальной картины, и Джон Кэздан ведут переговоры со студией Disney относительно создания продолжения. По словам Ховарда, Уорвик Дэвис готов вернуться в сериале в роли Виллоу.

Источник: Variety

Джаред Лето планирует вновь сыграть Джокера

«Я, определенно, снова сыграю Джокера, — рассказал актер в беседе с Variety. — Все, как обычно, зависит от сценария и прочих обстоятельств».

Ранее в сети появились слухи, что Лето вновь появится в образе Джокера в фильме «Хищные птицы». Актер не подтвердил эту информацию, ограничившись общими фразами: «Не думаю. Надо их спросить. Ну, посмотрим».

Источник: Variety

Французский комикс «Поиски птицы времени» станет сериалом

Режиссер картины «Я сражаюсь с великанами» Андерс Вальтер Хансен отвечает за создание многосерийной адаптации. Оригинал повествует о дочери волшебника, которая вместе со стареющим воином отправляется на поиски птицы времени, призванной навечно сдерживать мощь темного божества.

Источник: Variety

Эдди Марсан снимется в отечественной картине «Эбигейл»

Актер сыграет папу главной героини Тинатин Далакишвили. Действие фильма разворачивается в городе, закрытом от остального мира из-за эпидемии загадочной болезни. Любого зараженного моментально изолируют от остальных в попытке сдержать дальнейшее заражение. Но Эбигейл, чьего отца забрали, когда ей было шесть лет, подозревает, что все не так просто. Она отправляется на его поиски и так узнает, что город на самом деле полон магии. Той самой, что кроется в ней самой.

Источник: Пресс-служба KD Studios

Шейлин Вудли сыграет главную роль в триллере «Мизантроп»

В центре сюжета непростой, но талантливый офицер полиции, которого ФБР подключает к охоте за убийцей. Дамиан Сифрон поставит картину по сценарию Джонатана Вэйкхэма.

Источник: Variety