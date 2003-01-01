Американский бокс-офис: Новые рекорды «Мстителей»

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 3 по 5 мая. Данные предварительные и могут измениться.

1. «Мстители: Финал» (2-я неделя), 145,8 млн долларов (-59,2%), 4662 кинотеатра

«Финал» в прокате 10 дней, и рекордов бокс-офиса у него уже не меньше, чем супергероев в команде «Мстителей». Правда, лучшего результата во второй уик-энд фильму добиться, похоже, не удалось. Это достижение остается за «Пробуждением силы», которое в свои вторые выходные собрало 149,2 миллиона. Но голливудские аналитики не исключают, что в начале недели, когда появятся точные цифры «Мстителей», их результат все-таки может оказаться и выше.

Надо сказать, что второй уик-энд «Пробуждения силы» пришелся на западное Рождество, а у «Мстителей» такого преимущества не было. При этом за четыре будних дня прошедшей недели фильм собрал 116 миллионов. К вечеру воскресенья «Финал» находился на девятом месте в истории по американским сборам с результатом в 619 миллионов. Уже в понедельник он обойдет «Последних джедаев» и первых «Мстителей» и выйдет на седьмую строчку. Падение сборов у «Финала» составило 59,2% — это много, но нормально для тентполов. Таковы издержки ажиотажа: зрители не просто хотят увидеть новое кино про супергероев, они хотят сделать это как можно скорее. Такое же снижение во второй уик-энд было у «Первого мстителя», а у «Капитана Марвел» и «Войны бесконечности» цифра была лучше всего на несколько процентов. Так что динамика у «Мстители: Финал» нормальная, и эксперты все смелее прогнозируют ему итоговый результат выше 900 млн долларов в Америке. Только одному фильму в истории удавалось достичь этой цифры — все тому же «Пробуждению силы», которое закончило прокат на отметке 936 миллионов.

Ну, а в мировом прокате все «Звездные войны» уже позади. В пятницу «Финал» был на пятом месте по сборам за все времена, а в воскресенье — уже на втором. С общим результатом в 2,188 миллиарда «Мстители» на миллион обошли «Титаник». Это пятый фильм, которому покорился рубеж в 2 миллиарда, причем «Финал» добрался туда всего за 11 дней. «Аватару» для этого понадобилось полтора месяца, остальным трем фильмам («Титаник», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Мстители: Война бесконечности») — еще больше. До сих пор не ясно, насколько велики шансы супергероев на победу над «Аватаром». Такие гигантские сборы бывают настолько редко, что их динамика не очень хорошо изучена. Сейчас «Мстители» отстают на без малого 600 миллионов.

2. «Незваный гость» (1-я неделя), 11 млн долларов, 2222 кинотеатра

Трем студиям хватило смелости вмешаться в битву с Таносом, сделав ставку на так называемый контрпрограмминг. Самая убедительная попытка — у Screen Gems, которая выпустила триллер «Незваный гость». По сюжету супружеская пара приобретает дом, но обнаруживает, что прежний владелец передумал с ним расставаться. Фильм затрагивает тему межрасовых отношений (главные герои — афроамериканцы, бывший владелец — белый) и в некотором смысле следует за «Прочь». Но с точки зрения идеи и ее исполнения «Незваный гость» гораздо проще фильмов Джордана Пила и гораздо менее амбициозен.

Конечно, 11 миллионов за выходные не тот результат, который может поразить воображение, но в производстве «Незваный гость» стоил всего 5 миллионов. Такая финансовая эффективность — во многом заслуга режиссера Деона Тейлора, который умеет делать крепкое кино категории Б очень быстро и очень дешево. Только в этом году у него выйдет еще два фильма. Критикам результаты не нравятся (на Rotten Tomatoes у «Незваного гостя» 29%), но зато довольны бухгалтеры.

3. «Та еще парочка» (1-я неделя), 10 млн долларов, 3230 кинотеатров

Романтическая комедия с Сетом Рогеном и Шарлиз Терон (он — журналист, она — кандидат в президенты США) уступила вторую строчку, и для релиза Lionsgate это проблема. Продюсеры «Незваного гостя» не потеряют вложений, а вот «Та еще парочка», чей бюджет оценивают в 40—50 миллионов, вполне может закончить прокат с отрицательным балансом. Студийные менеджеры знали, на что шли, когда решили выпускать фильм во второй уик-энд «Мстителей», но решили, что взрослая комедия свою нишу все равно займет. Этого не случилось, даже несмотря на хорошие отзывы критиков (83% положительных рецензий, по данным Rotten Tomatoes).

Зрители на фильм Джонатана Левина отреагировали без большого энтузиазма. У «Той еще парочки» та же оценка на CinemaScore, что у аналогичного по жанру «Шпиона, который меня кинул» (B), и низкие показатели активности в соцсетях. Для комедий особенно важны видео с ударными шутками в YouTube, а среднебюджетным жанровым фильмам для успеха необходим хороший сарафан. У «Парочки» ниже среднего и просмотры трейлеров и отрывков, и число подписчиков в Facebook. По мнению некоторых аналитиков, это потому, что в роман Сета Рогена и Шарлиз Терон невозможно поверить. Разумеется, такой странный романтический дуэт — это и есть главная шутка фильма, и если она не работает, то дела действительно плохи.

4. «UglyDolls. Куклы с характером» (1-я неделя), 8,5 млн долларов, 3652 кинотеатра

Прогнозы для мультфильма о некрасивых куклах оказались завышены. У «UglyDolls» была лучшая роспись среди всех новых релизов (3652 кинотеатра; только у «Мстителей» на выходных было больше залов) и худший среди них результат. Семейное кино о том, как важно оставаться собой, не оказалось ничем уникальным и проживет в прокате недолго. Сборы в первый уик-энд сравнимы с «My Little Pony в кино» (8,5 миллиона осенью 2017 года). При этом на пони студия Lionsgate потратила 6,5 млн долларов, а STX вложила в «UglyDolls» все 45 (по некоторым данным, даже больше). Это на самом деле очень мало для компьютерной анимации. Скупость студии и сжатые сроки производства (всего год) сказались на качестве мультфильма, и в результате даже зрители младше 12 оценивают «UglyDolls» на три звезды из четырех (данные аналитического сервиса Post Trak), притом что обычно дети ставят высший балл чему угодно.

На STX явно не ожидали такого явного провала от анимации, основанной на популярной серии игрушек. Студия выкупила все права на сами игрушки, устроила масштабную презентацию мультфильма на недавнем конгрессе CinemaCon и уже начала разрабатывать сериал «UglyDolls» вместе со стриминг-сервисом Hulu. Теперь неизвестно, состоится ли новая франшиза. Возможно, телевизионный формат окажется для такого материала более удачным, но сиквел для кинотеатров можно смело исключить. Есть небольшая надежда на китайские сборы: «UglyDolls» сделаны частично на китайские инвестиции, часть постпродакшена тоже проходила в КНР, так что мультик не попадает под действие квот на импортное кино. Но голливудские семейные фильмы обычно не пользуются в Китае большим спросом.

5. «Капитан Марвел» (9-я неделя), 4,3 млн долларов (-48,6%), 2243 кинотеатра (-192)

Эффект «Мстителей» продолжает сказываться на сольном фильме об одной из участниц супергеройской команды. «Капитан» в прокате уже почти два месяца и до сих пор удерживается в первой пятерке. Сейчас у фильма 420 миллионов в США и Канаде — это 24-й результат в истории. Во всем мире «Капитан» на строчку выше — 23-е место и 1,12 миллиарда.

6. «Прорыв» (3-я неделя), 3,9 млн долларов (-42%), 2884 кинотеатра (-29)

«Прорыв» почти никто не обсуждает, а большая часть тех, кто интересуется кино, о нем даже не слышала. И это не мешает фильму иметь успех в своей нише трогательного кино для религиозных зрителей. Уже третью неделю «Прорыв» находится в первой десятке и к этому моменту собрал 33 миллиона.

7. «Проклятие плачущей» (3-я неделя), 3,5 млн долларов (-56,5%), 2540 кинотеатров (-832)

«Проклятие плачущей» постепенно покидает американский прокат. Динамика его сборов вполне типична для ужасов с возрастным рейтингом R. Например, «Зловещие мертвецы: Черная книга» стартовал с 25 миллионов («Проклятие плачущей» — с 26) и на третий уик-энд имел те же 48 миллионов, что и фильм Майкла Чавеса.

8. «Шазам!» (5-я неделя), 2,5 млн долларов (-56,1%), 2521 кинотеатр (-1110)

Магия «Шазама!» не справляется с объединенными силами «Мстителей», и супергеройский фильм Warner Bros. быстро теряет кинотеатры, а вместе с ними и сборы. Актуальные показатели: 135 миллионов в Америке, 355 миллионов в мире. Это 15-е место среди всех фильмов о героях DC Comics.

9. «Мелкая» (4-я неделя), 1,47 млн долларов (-57,5%), 1358 кинотеатров (-761)

«Большой» с Томом Хэнксом, снятый на аналогичный сюжет (ребенок просыпается в теле взрослого), в свое время заработал 115 миллионов, причем это было в 1988 году с совсем другими ценами на билеты. У «Мелкой» 38 миллионов на четвертую неделю проката, и сильно больше она уже не соберет. Что ж, как лодку назовете, так она и поплывет. Ну, или просто Реджина Кинг не Хэнкс.

10. «Дамбо» (6-я неделя), 1,43 млн долларов (-59%), 1668 кинотеатров (-712)

За шесть недель в десятке «Дамбо» смог собрать в Америке 109 млн долларов, а по мировым сборам вплотную подошел к отметке в два собственных бюджета — 338 миллионов в бокс-офисе при затратах в 170 миллионов. Для окупаемости этого недостаточно даже без учета рекламных расходов, которые в бюджет не включены. Посмотрим, какие выводы сделает Disney и как эта неудача повлияет на их планы делать ремейки из всех классических мультфильмов студии. Впрочем, если «Аладдин» и «Король Лев» соберут много, о «Дамбо» быстро забудут как о досадном исключении.

В следующие выходные в 4100 кинотеатрах США и Канады выйдет «Покемон. Детектив Пикачу». Релиз Warner Bros. — первый серьезный конкурент «Мстителей», и «Покемон» попробует сдвинуть супергероев с первого места. Другие новинки недели — две комедии: «Отпетые мошенницы» с Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон и «Помпошки» с Дайан Китон. Оба фильма выйдут в 2700 кинотеатрах. Кроме того, в 1300 залах начнется прокат «Толкина» об авторе «Властелина колец».