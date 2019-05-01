Джордж Р. Р. Мартин намекнул на сюжет будущих спин-оффов «Игры престолов»

В своем персональном блоге автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин подтвердил, что HBO по-прежнему работает над тремя спин-оффами сериала. Кроме проекта под неофициальным названием «Долгая ночь», канал планирует выпустить еще два продолжения, сюжет которых, по словам Мартина, может быть связан с прошлым Таргариенов.

«Съемки одного, который я не должен называть „Долгая ночь“, начнутся позже в этом году, — написал Мартин. — Два других сериала сейчас на стадии сценария, но подбираются ближе. О чем они? Не могу сказать. Но, может, кому-то из вас стоит прикупить „Пламя и кровь“ и придумать собственные теории».

Действие романа «Пламя и кровь» развивается за 300 лет до событий «Игры престолов». В центре сюжета — дом Таргариенов, члены которого оставили обреченную Валирию. Повествование ведется от лица мейстера Гильдейна, который рассказывает историю династии, от завоевания Семи Королевств Эйгоном Таргариеном до регентства при Эйгоне III.

В 2017 году стало известно, что HBO работает над пятью спин-оффами «Игры престолов». Сейчас только «Долгая ночь» получила от канала зеленый свет и заказ на производство пилота. Проект станет приквелом и расскажет о событиях, произошедших в Вестеросе задолго до объедения Семи Королевств. Зрители увидят, как уходит золотой век героев, а мир погружается в хаос.

Об остальных спин-оффах почти ничего не известно. По слухам, один из них носит название «Империя пепла» и касается истории Валирийской империи, от расцвета до падения в результате Рока Валирии.

Отсутствие информации о других спин-оффах заставило многих думать, что HBO не торопится расширять вселенную «Игры престолов». Мартин успокаивает фанатов: все идет по плану.

«И касательно телевидения: не верьте всему, что читаете в интернете, — сообщил писатель в блоге. — Интернет-новости известны своей ненадежностью. У нас и HBO было пять сериалов — наследников „Игры престолов“ (мне не нравится термин „спин-офф“), и три из них уверенно двигаются вперед».

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Источник: Deadline