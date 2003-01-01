Международная касса «Мстители: Финал» превысила 2 млрд долларов

Блокбастер «Мстители: Финал» на 12-й день проката стал вторым самым кассовым фильмом в истории. 5 мая сборы картины составили 2,18 млрд долларов и превзошли показатели «Титаника» и седьмого эпизода «Звездных войн». Это лишь пятый фильм, достигший отметки в 2 млрд долларов.

В России картина Marvel также показала отличный результат. «Финалу» не удалось установить рекорд на старте, но за семь дней проката фильм уже собрал 1,95 млрд рублей. Для сравнения: за весь период проката касса «Войны бесконечности» составила 1,8 млрд долларов.

С 2009 года рекордсменом по сборам остается «Аватар» Джеймса Кэмерона с 2,78 млрд долларов. «Финал» отстает лишь на 600 млн долларов. При этом «Аватару» для достижения рекордного показателя потребовалось 47 дней, тогда как четвертые «Мстители» преодолели отметку в 2 млрд долларов за 11 дней. Эксперты предполагают, что у «Финала» есть все шансы установить новый рекорд и стать самым кассовым фильмом в истории.

В одной области «Финал» уже превзошел «Аватар» — это международные сборы кинотеатров IMAX, составившие 120,8 млн долларов.

Источник: Box Office Mojo