Тизер пятого эпизода «Игры престолов»: Напряжение нарастает

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В ролике к пятому эпизоду восьмого сезона «Игры престолов» нет слов. Только Тирион, Серсея и Джон Сноу, которые напряженно смотрят в будущее, где их ждет финальная битва за Железный трон. И в самом конце намек на дракона — с ним предстоит близко познакомиться Эурону. Уже совсем скоро станет известно, кто будет правителем Семи Королевств.

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

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