«Однажды… в Голливуде» Тарантино вошел в конкурс Каннского кинофестиваля

Мировая премьера девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» пройдет в рамках 72-го Каннского фестиваля. Картина, рассказывающая о жизни в Голливуде в конце 1960-х, вошла в основной конкурс киносмотра.

18 апреля программный директор фестиваля Тьерри Фремо объявил основную программу, но картины Тарантино в ней не оказалось. Причина отсутствия — режиссер еще не закончил монтаж фильма. Фремо, однако, заверил собравшихся, что Тарантино, который уже несколько месяцев не выходит из монтажной, успеет доделать «Однажды… в Голливуде» к сроку.

Тарантино неоднократно признавался, что хочет вернуться на Лазурный берег спустя 25 лет после каннской премьеры «Криминального чтива» в 1994 году. Тогда вторая картина режиссера взяла «Золотую пальмовую ветвь». Ожидается, что вместе с Тарантино 72-й Каннский кинофестиваль посетят и звезды «Однажды… в Голливуде» — Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби и другие. Их появление наверняка станет главным событием смотра и привлечет внимание публики.

Вместе с Тарантино в основной конкурс также вошла мелодрама Абделатифа Кешиша «Мектуб, моя любовь 2». В рамках программы «Особый взгляд», в дополнении к ранее объявленным проектам, будут показаны фильмы «Знаменитое вторжение медведей на Сицилию» Лоренцо Маттотти и «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой.

Во время «Полуночного показа» вместе с криминальной драмой «Бандит, полицейский, дьявол» состоится показ Lux Aeterna Гаспара Ноэ. Chicuarotes Гаэля Гарсиа Берналя, «Кордильеры снов» Патрисио Гусмана, «Лед на огне» (Fire on Ice) Лейлы Коннерс Петерсен и 5B Дэна Краусса посетители фестиваля смогут посмотреть во время специальных показов.

Жюри 72-го Каннского кинофестиваля возглавляет четырехкратный лауреат премии «Оскар» Алехандро Гонсалес Иньярриту. Киносмотр пройдет с 14 по 25 мая. КиноПоиск расскажет о фильмах фестиваля с места событий.

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