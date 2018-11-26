Ушел из жизни исполнитель роли Чубакки Питер Мейхью

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Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в нескольких фильмах франшизы «Звездные войны», скончался 30 апреля в своем доме в Техасе. Ему было 74 года. О кончине актера 3 мая сообщила его семья.

Мейхью родился 19 мая 1944 года в английском городке Барнс. Обладатель внушительного роста в 218 см, благодаря публикации в местной газете о людях с большими ногами он был замечен продюсерами ленты «Синбад и Глаз Тигра», где и сыграл свою дебютную роль — Минотавра.

Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас познакомился с будущим исполнителем роли Чубакки, когда тот работал уборщиком в больнице. Первоначально на эту роль претендовал бодибилдер Дэвид Праус, но в итоге именно Мейхью достался костюм мохнатого контрабандиста. Согласно легенде, Лукас убедил актера взяться за роль словами «Тебе всего лишь надо будет стоять прямо».

Мейхью согласился и сыграл Чубакку в пяти фильмах, не считая многочисленных появлений в образе персонажа в специальных выпусках и короткометражках.

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