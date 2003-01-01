Ежик с зубами: Реакция на трейлер фильма «Соник в кино»

Появление первого трейлера фильма «Соник в кино» вызвало в сети бурную реакцию. Еще после первого тизер-постера зрители относились к проекту с подозрением, и ролик лишь подтвердил их опасения. Так что пользователям сети ничего не оставалось, кроме как начать шутить. «Я готовлюсь смотреть трейлер „Соника“».

«Без лишних слов».

«Я во время просмотра трейлера „Соника“».

«Реакция на трейлер „Соника“».

«Соник выглядит шикарно в трейлере».

«Никто:

Реально, никто:

Вообще никто:

Ни одна душа в мире:

„Соник“:...»

Многие зрители переживают из-за дизайна Соника. «Почему Соник выглядит как мальчик-обезьяна из „Джуманджи“?»

«Буквально никто: Paramount во время дизайна Соника:..»

«Ты ЗНАЕШЬ, что они несколько НЕДЕЛЬ обсуждали, сделать ли Сонику зад или нет».

Больше всего зрителей поразили человеческие зубы Соника.

«Человеческие зубы Соника будут сниться мне в кошмарах».

«Представляю Соника, но с зубами реального ежа».

«„Соник в кино“: Не переживайте! Слитые фотки не финальный дизайн Соника! Мы все исправим! Мозг „Соника“: Не делай этого. Не делай этого. Не делай этого. Не делай этого. „Соник в кино“: Мы уменьшили глаза и сделали ему человеческие губы».

«Психотерапевт: Соник из фильма с реалистичными и раздельными зубами нереальный и не может вам навредить. Соник из фильма с реалистичными и раздельными зубами».

Некоторых зрителей удивил выбор музыки для ролика — «Gangsta’s Paradise» от Кулио. «Когда начала играть „Gangsta’s Paradise“».

«Интерн „Соника“: Знаете, что сделает экзистенциальный ужас CGI-ежа только лучше? „Gangsta’s Paradise“.

Продюсер фильма: Чудесно. Они еще несколько месяцев спать не смогут. Делай».

«Не терпится познакомиться с человеком, который посмотрел на Соника и подумал: „А, да, ‚Gangsta’s Paradise‘“».

«Очень смело со стороны создателей „Соника“ посмотреть, как отлично работает маркетинг „Детектива Пикачу“, и сделать все наоборот».

Зато людей порадовал Джим Керри в роли доктора Роботника. «Почему доктор Роботник Джима Керри в „Сонике“ выглядит так круто?»

«Честно, мне кажется, Джим Керри — идеальный актер на роль Роботника».

«Джим Керри выглядит настолько шикарно, что он лично спасет весь фильм».

«Как бы то ни было, трейлер „Соника“ подарил нам несколько прекрасных образов Джима Керри».

«В „Сонике“ я уверен только в Джиме Керри в роли Роботника. Он включил свой безумный образ из 1990-х вроде Эйса Вентуры и Загадочника. Несомненно, он будет держать весь фильм на себе и сделает его интересным».

«Жду не дождусь фильма „Соник“».

«Ух ты, новый фильм о Сонике выглядит отлично».

«Не терпится узнать, что Соник на самом деле обычный еж в волшебных ботинках».

«Только что посмотрел трейлер „Соника“».