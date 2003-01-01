Трейлер фильма «Соник в кино»: Приключения на сверхскоростях

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Синий сверхскоростной антропоморфный еж Соник впервые дал о себе знать в июне 1991 года и с тех пор не покидает территорию поп-культуры. Он снова и снова появляется в видеоиграх и мультсериалах, а пользователи сети неустанно придумывают с ним новые шутки. Теперь за Соника взялся Голливуд. Ежика закинули в реальный мир, выдали ему в напарники Джеймса Марсдена (он уже сталкивался с болтливыми CGI-животными в фильме «Бунт ушастых»), а на роль главного злодея пригласили Джима Керри.

В фильме «Соник в кино» главный герой — наглый и вздорный ежик, который не привык считаться с чужим мнением и обращать внимание на законы. Однажды все меняется: он переносится в мир обычных людей, где вместе с офицером полиции Томом Вазовски должен остановить безумного ученого доктора Роботника, мечтающего захватить весь мир.

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