Рекорд «Игры престолов» в Twitter и еще 10 новостей дня

Третий эпизод восьмого сезона «Игры престолов» установил рекорд в Twitter

Серия «Долгая ночь», где состоялась решающая битва между живыми и мертвыми, стала самой обсуждаемой в Twitter за всю историю телевидения (без учета новостей или реалити-шоу). С 28 апреля эпизод упоминался в 7,8 миллиона постов. Всего за 2019 год об «Игре престолов» было написано более 52 миллионов твитов.

Источник: Variety

Объявлен актерский состав триллера «Те, кто желал мне смерти»

Вместе с Анджелиной Джоли в фильме снимутся Джон Бернтал, Эйдан Гиллен, Николас Холт, Тайлер Перри, Джейк Уэбер и Медина Сенгхоур. Финн Литтл сыграет главную роль в картине о 14-летнем Джейсе Уилсоне, который стал очевидцем жестокого убийства. Чтобы сохранить единственного свидетеля, полиция направляет мальчика в специальный лагерь по выживанию в условиях дикой природы. Но убийцы, братья Блэкуэл, не намерены сидеть без дела и уже идут по следу Джейса, методично убивая всех, кто встанет у них на пути. Остановить их могут только специалисты по выживанию, руководящие лагерем. Тейлор Шеридан написал сценарий адаптации одноименного романа и займет режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Эль Фаннинг и Йоргос Лантимос вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля

Вместе с ними 72-й киносмотр будут судить Павел Павликовский, Маймуна Н’Диайе, Келли Райхардт, Аличе Рорвахер, Энки Билал и Робен Кампийо. Возглавит жюри Алехандро Гонсалес Иньярриту. Победители Каннского кинофестиваля будут объявлены 25 мая.

Источник: Deadline

Кевин Харт снимется в ремейке южнокорейской комедии «Экстремальная работа»

Оригинал рассказывает о невезучих детективах из отдела по борьбе с наркотиками. В попытке исправить статистику и поймать банду крупных наркоторговцев они начинают под прикрытием работать в соседнем кафе и продавать жареную курицу. Неожиданно их блюда становятся чрезвычайно популярными, и теперь они должны решить, что для них важнее — долг или новое призвание.

Источник: Variety

Давид Дастмалчян сыграет Человека-в-горошек в новом «Отряде самоубийц»

Человек-в-горошек

Новый фильм будет не продолжением картины Дэвида Эйра, а перезапуском истории о суперзлодеях на службе правительства. Ожидается, что Марго Робби, Джай Кортни, Виола Дэвис и Юэль Киннаман вернутся во втором фильме в знакомых ролях. Вместе с ними появятся и новые персонажи, среди которых Миротворец (его может сыграть Джон Сина) и Человек-в-горошек, обладатель яркого костюма в горошек, где каждая точка может превратиться в смертельное оружие или транспортное средство. Джеймс Ганн поставит картину.

Источник: THR

Исполнитель роли Колосса в «Дэдпуле» посетит Comic-Con в Санкт-Петербурге

Стефан Капичич встретится с поклонниками с 17 по 19 мая. На стенде издательства Bubble актер будет бесплатно раздавать автографы и фотографироваться со всеми желающими. Кроме того, Капичич выступит на сцене и в кинозале фестиваля, где расскажет о работе в Голливуде и съемках в «Дэдпуле». Comic Con Saint Petersburg впервые пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 19 мая 2019 года в «Ленэкспо», в павильоне № 7.

В сети появилась запись школьного спектакля «Чужой»

Театральный класс школы города Берген, Нью-Джерси, сделал постановку по мотивам космического хоррора Ридли Скотта «Чужой». При поддержке учителей школьники детально воссоздали декорации и атмосферу фильма вплоть до ксеноморфа.

Карен Гиллан опубликовала фото со съемок продолжения «Джуманджи»

«Руби и Шелли снова в деле», — написала актриса под фото с Джеком Блэком.

Джеймс С. Страуз поставит ремейк немецкого хита «СМС для тебя»

Главная героиня оригинальной картины — Клара, которая несколько лет не может пережить смерть любимого. Не желая мириться с утратой, девушка посылает сообщения романтического характера на старый телефон своего умершего парня. Она и не догадывается, что его номер теперь принадлежит другому человеку, журналисту Марку. Полностью очарованный текстами сообщений, при поддержке своего друга он пускается на поиски неизвестной отправительницы.

Источник: Deadline

Дочь Робина Уильямса поставит триллер о секретах знаменитостей

Зельда Уильямс дебютирует в полнометражной режиссуре с лентой «Спросите меня что угодно» (AMA — Ask Me Anything). В центре сюжета — интервью молодой музыкальной звезды для интернет-издания. Интервью представлено как откровенная беседа без купюр, где можно задавать любые вопросы, но героиня попадает в прицел хакера, который начинает раскрывать в эфире грязные секреты всех участников беседы.

Источник: Deadline

Саймон Пегг и Ник Фрост спродюсируют экранизацию «Рек Лондона»

Кинокомпания актеров Stolen Picture приобрела права на адаптацию романа Бена Аароновича. Книга рассказывает о обычном констебле лондонской полиции, который вынужден стать учеником чародея. Теперь ему приходится разбираться с вампирами, вести переговоры между богами, изгонять мстительных духов и заниматься прочими сверхъестественными происшествиями. Фрост и Пегг планируют сделать из «Рек Лондона» сериал.

Источник: Deadline