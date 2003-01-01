В русской версии «Мстители: Финал» изменили фразу персонажа-гея

Одна из возможных причин отсутствия в российском прокате оригинальной версии блокбастера «Мстители: Финал» — наличие в ней слов персонажа-гея, которого сыграл один из режиссеров фильма, Джо Руссо. Его реплика также была смягчена в дубляже, где «свидание» было заменено на нейтральный «ужин».

В начале фильма показана группа поддержки для тех, кто потерял близких после действий Таноса. Один из них рассказывает, что недавно впервые за пять лет сходил на свидание. В дубляже упоминание свидания исчезло. В остальном диалог остался без значительных изменений, включая упоминание пола другого человека. Осталась даже фраза, что он собирается снова встретиться с ним завтра.

Многие считают, что таким образом российское отделение Disney попыталось обезопасить себя и свой крупнейший релиз от лишних неприятностей со стороны блюстителей нравственности в связи с законом о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. В результате этого могла исчезнуть возможность посмотреть фильм на английском языке (и услышать оригинальный диалог), а дублированный вариант оказался более двусмысленным.

«Репрезентация очень важна для нас, — говорит Руссо. — Для нас это было важно, после того как мы сняли четыре таких фильма, чтобы в одном из них появился персонаж-гей».

Далеко не всем понравилась идея Руссо самому сыграть персонажа. Им показалось, что таким образом режиссеры пытаются угодить и подмигнуть публике, но при этом не готовы рискнуть по-настоящему и сделать персонажа-гея частью общей истории. Например, Тесса Томпсон заявила, что ее героиня Валькирия бисексуальна, но подтверждение этого было в итоге вырезано из «Финала».

Представители Disney пока никак не прокомментировали информацию.