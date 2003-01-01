Бокс-офис России: «Миллиард» возглавил худший за семь лет уик-энд

1. «Миллиард» (2-я неделя), 81 млн рублей (-52%), 285 тысяч зрителей, 22 441 сеанс

Переезд «Мстителей» на понедельник не особенно помог «Миллиарду», который вяло провел второй уик-энд. Общие сборы криминальной комедии за 11 дней проката составляют 288 млн рублей. График фильма «Духless», который «Миллиард» поначалу обгонял, оказался для нового проекта Романа Прыгунова недостижимым. У экранизации романа Сергея Минаева падение на аналогичный период было заметно меньше (-41%), а сборы были выше (309 млн рублей с учетом СНГ по итогам двух недель).

Отсутствие сильного лидера привело к резкому оттоку зрителей из кинотеатров: с четверга по воскресенье было продано всего 1,1 млн билетов, тогда как в среднестатистические выходные эта цифра редко опускается ниже 2 миллионов. Как результат, совокупная касса уик-энда не превысила 300 млн рублей. В последний раз столь низкие сборы в России фиксировались в декабре 2012 года. Симптоматично, что вышедшие в понедельник «Мстители» за один день собрали 413 млн рублей, то есть больше, чем все прокатные фильмы за минувший уик-энд вместе взятые.

2. «После» (2-я неделя), 32 млн рублей (-70%), 124 тысячи зрителей, 11 597 сеансов

Неважно в свой второй уик-энд выступила и мелодрама «После». Видимо, абсолютное большинство поклонниц литературного первоисточника, поначалу создавших ажиотаж вокруг картины, успели насладиться зрелищем в первые дни проката. А не самый впечатляющий сарафан помешал расширить аудиторию за счет зрителей, незнакомых с опусами Анны Тодд. Обвал кассы на 70%, скорее всего, поставил крест на успешном соперничестве «После» с девичьей мелодрамой «До встречи с тобой». Новинка стартовала лучше этого аналога, однако по итогам второго уик-энда существенно отстает от ее графика. У «После» в копилке 166 млн рублей, «До встречи с тобой» за тот же период заработал 181 млн рублей.

3. «Проклятие плачущей» (2-я неделя), 30 млн рублей (-56%), 107 тысяч зрителей, 11 375 сеансов

За 11 дней продюсерский проект Джеймса Вана заработал 120 млн рублей и вышел на третье место среди фильмов ужасов 2019 года после «Кладбища домашних животных» (370 млн рублей) и «Мы» (142 млн рублей). Причем «Проклятие плачущей» должно обходить хоррор Джордана Пила по итогам майских праздников.

4. «Большое путешествие» (1-я неделя), 27 млн рублей, 115 тысяч зрителей, 9390 сеансов

Лучшей новинкой недели стал отечественный мультфильм «Большое путешествие», который ничем не смог удивить рынок. Анимация, работавшая только в субботу и воскресенье, собрала на уровне других проектов компании «Лицензионные бренды». Проект «Принцесса и дракон» заработал за два выходных 22 млн рублей, а «Два хвоста» — те же 27 млн рублей.

5. «Игры разумов» (1-я неделя), 22 млн рублей, 64 тысячи зрителей, 3713 сеансов

Единственная новинка недели, которая действительно порадовала своего прокатчика — ретродрама с Мэлом Гибсоном и Шоном Пенном. Проект стартовал в разы лучше исторической драмы «За пропастью во ржи» (7 млн рублей). За один уик-энд фильм собрал немногим меньше, чем «Гений» за все время проката (26 млн рублей). Именно «Играм разумов» принадлежит звание лучшего по посещаемости фильма прошлой недели: в среднем на каждый сеанс картины было продано 17 билетов. Для сравнения: у «Миллиарда» этот показатель равен 12.

6. «Шазам!» (4-я неделя), 20 млн рублей (-50%), 71 тысяча зрителей, 5825 сеансов

Лихо начинавший кинокомикс не смог в полной мере развить стартовый успех. После четырех недель в копилке «Шазама!» 627 млн рублей. С одной стороны, это больше финальных сборов «Человека-муравья» (598 млн рублей). С другой — итоговый множитель (цифра, на которую умножают стартовые сборы) в случае с комиксом DC будет ниже 2. Это говорит о том, что даже позитивный сарафан не смог толком раскачать максимально широкую аудиторию, притом что не самое выдающееся конкурентное окружение позволяло проекту работать на длинной дистанции.

7. «Хеллбой» (3-я неделя), 13 млн рублей (-63%), 52 тысячи зрителей, 6154 сеанса

«Хеллбой» за три недели проката довел свою кассу всего до 240 млн рублей. У финальной части «Обители зла» на аналогичный период было 313 млн рублей, у «Риддика» — 326 млн рублей (с учетом СНГ). Но даже с такими невыдающимися показателями Россия со сборами 3,7 млн долларов остается самым успешным зарубежным рынком для проекта Нила Маршалла, что, впрочем, больше говорит о том, насколько оглушительным был провал этого кинокомикса в других странах.

8. «Последствия» (1-я неделя), 9,7 млн рублей, 30 тысяч зрителей, 4442 сеанса

Идут годы, а результаты костюмных драм с Кирой Найтли в главной роли остаются примерно на одном и том же уровне. В далеком 2008 году «Искупление» начинало свой прокат в СНГ с 7,1 млн рублей. Двумя годами ранее экранизация «Гордости и предубеждения» заработала за первые дни проката 9,6 млн рублей. «Опасный метод» в 2011-м собрал в первый уик-энд 10,5 млн рублей, прошлогодняя «Колетт» — 9,5 млн рублей. Неудивительно, что «Последствия» идеально вписались в этот ряд, не став редким исключением.

9. «Домовой» (3-я неделя), 9 млн рублей (-63%), 41 тысяча зрителей, 3976 сеансов

Сборы городской сказки достигли 105 млн рублей. Понятно, что ей уже не суждено добраться до финальных сборов таких собратьев, как «Дед Мороз. Битва магов» (152 млн рублей) и «Подарок с характером» (130 млн рублей).

10. «Пушистый шпион» (2-я неделя), 6,6 млн рублей (-70%), 32 тысячи зрителей, 4614 сеансов

Общая касса немецкого независимого анимационного проекта достигла 31 млн рублей. Серьезный обвал на втором уик-энде связан прежде всего с выходом прямого конкурента — схожего по аудитории и качеству мультфильма «Большое путешествие». В результате «Пушистый шпион» разделил с «Последствиями» звание фильма с худшей посещаемостью в топ-10: каждый сеанс обоих релизов в среднем посетило 6 человек.

Вся нынешняя неделя пройдет под знаком «Мстителей». Финальная часть франшизы привлечет едва ли не 90% пришедших в кинотеатры людей. За внимание оставшихся 10% зрителей поборются молодежная мелодрама «В метре друг от друга» и независимый хоррор «Время монстров». Для эстетов в крупных городах в повторный прокат выйдет последний фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение».