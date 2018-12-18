Кадр из фильма «Соник в кино»: Усатый и злой Джим Керри

Студия Paramount не торопится публиковать кадры из экранизации видеоигры «Соник в кино», но в сети постоянно всплывают фрагменты будущего фильма. На этот раз просочился кадр с главным злодеем, доктором Роботником, которого играет Джим Керри. Журналисты, видевшие материалы из картины, подтвердили, что кадр настоящий.

Также ожидается, что в ближайшее время будет выпущен первый трейлер «Соника».

«Соник в кино» — история высокоскоростного ежа-хулигана, случайно попавшего в мир реальных людей. Вместе с ним приходит и безумный ученый доктор Роботник, который мечтает сделать роботов из всех живых существ. Земля становится новой целью для завоевания, и теперь Соник должен объединиться с офицером полиции Томом Вазовски, чтобы остановить злодея.

Джефф Фаулер поставил картину. Нил Х. Мориц, известный по франшизе «Форсаж», спродюсировал проект вместе с режиссером «Дэдпула» Тимом Миллером.