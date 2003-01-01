«Фантастические твари 3» выйдут в ноябре 2021 года

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Студия Warner Bros. выбрала новую дату релиза для третьего фильма франшизы «Фантастические твари и где они обитают». Картина ожидается в кинотеатрах 12 ноября 2021 года.

Изначально продолжение «Преступлений Грин-де-Вальда» должно было выйти осенью 2020-го, но студия решила дать сценаристам и режиссеру больше времени, чтобы они могли нормально поработать над текстом картины.

Серия «Фантастические твари» стартовала в 2016 году. Первый спин-офф франшизы «Гарри Поттер» привлек зрителя и собрал в прокате 814 млн долларов при бюджете в 180 млн долларов. Студия сразу начала работу над продолжением, которое вышло в 2018-м, но не смогло повторить успех оригинала — 653 млн долларов при увеличенном бюджете в 200 млн долларов.

Средние показатели сиквела, однако, не остановили студию, которая планирует в общей сложности выпустить пять серий «Фантастических тварей». Глава Warner Bros. Тоби Эммерих считает, что большой перерыв между вторым и третьим фильмами даст возможность Дэвиду Йейтсу и Дж. К. Роулинг сделать достойное продолжение.

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