Съемки четвертых «Мстителей»: Крис Пратт собрал всех супергероев

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Крис Пратт опубликовал в Instagram «чрезвычайно незаконное» видео со съемочной площадки блокбастера «Мстители: Финал». Актер поймал в объектив камеры практически всех супергероев, участвующих в финальной битве, включая Криса Эванса, Роберта Дауни-мл., Тома Холланда, Криса Хемсворта, Чедвика Боузмана, Марка Руффало, Дэйва Батисту, Данай Гуриру, Джереми Реннера, Пола Радда, Себастиана Стэна, Элизабет Олсен и Шона Ганна. Вместо Бенедикта Камбербэтча, Зои Салданы и Карен Гиллан на съемках в тот момент были дублеры.

«Помню, как меня потряс этот момент на съемках „Мстителей“, — написал Пратт под роликом. — Всем было запрещено что-либо снимать на телефоны. Я сказал: к черту. Никакие правила не помешают мне воспользоваться единственным в жизни шансом запечатлеть подобную коллекцию звезд. Группу, которая, скорее всего, больше никогда не соберется в одном помещении. Нам невероятно повезло».

Все актеры в кадре заняты на съемках финальной битвы, где многочисленные герои киновселенной Marvel сойдутся в решающей схватке с Таносом и его армией. Меньше чем за сутки ролик Пратта собрал более 14 миллионов просмотров.