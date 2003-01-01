«Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России за один день

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах в кинозалах (ЕАИС), за первый день в российском прокате блокбастер «Мстители: Финал» собрал 307 млн рублей. Фильм установил абсолютный рекорд и обошел прошлого рекордсмена — «Войну бесконечности», сборы которой с учетом праздников 3 мая 2018-го за один день составили 276 млн рублей.

«Финал» начал устанавливать рекорды еще до выхода в российский прокат. В период с 25 марта под 28 апреля сумма предпродаж билетов на блокбастер составила 300,4 млн долларов. Для сравнения: на «Войну бесконечности» предварительно было продано билетов на 123 млн рублей.

На данный момент сборы «Финала» (с учетом предпродаж) составляют 448,7 млн рублей (мировые сборы за пять дней — 1,2 млрд долларов). За один день картина превзошла показатели «Миллиарда», который за 12 дней в российском прокате собрал 286 млн рублей.

Источник: ЕАИС