Оператор «Игры престолов» объяснил темноту в последних сезонах

Постоянные зрители «Игры престолов» давно заметили, что сериал постепенно становится все темнее и темнее. Уходит лишнее освещение, и вместо этого появляется больше натурального света. Пик темноты был достигнут в третьем эпизоде восьмого сезона, где состоялась битва между армиями живых и мертвых. Многие зрители жаловались, что во мраке невозможно разобрать, что происходило на экране. Оператор сериала Роберт МакЛаклен признался, что все так сделано в угоду реалистичности.

«Если вы пересмотрите первый сезон, то увидите, что там полно бессмысленного света, — рассказал МакЛаклен в 2017 году. — Сразу видно, что даже дневные наружные съемки освещены. Операторы, которые подключились к работе позже, согласились, что теперь мы будем снимать все как можно более натуралистично».

По его словам, на съемках они постоянно пытались создать ситуацию, при которой декорации и персонажи освещены только натуральным светом или свечами. Опять-таки все ради реалистичности. В ранних сезонах действие разворачивалось летом и осенью, что позволяло при съемках интерьера использовать наружный свет — персонажи просто открывали ставни. Но с приходом зимы все изменилось.

«Сейчас же, когда пришла зима, мы решили, что для них было бы глупо держать окна на распашку в лютый мороз, — продолжает МакЛаклен. — Зачем так делать? Но, с другой стороны, так для оператора гораздо сложнее оправдать натуральный свет и при этом не переборщить со свечами, огнем или чем-то таким».

В итоге это привело к тому, что первые три серии, действие которых по большей части развивается в стенах Винтерфелла, получились особенно темными. Ночью и глубокой зимой даже со свечами темноту было невозможно разогнать без мощных осветительных приборов, которые могли нарушить реалистичность происходящего. Остается надеяться, что в остальных эпизодах герои отправятся на юг, где гораздо светлее.

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Источник: Insider