Американский бокс-офис: Сборы «Мстителей» стремятся к бесконечности

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 26 по 28 апреля. Данные предварительные и могут измениться.

1. «Мстители: Финал» (1-я неделя), 358,5 млн долларов, 4662 кинотеатра

Свершилось. В американском прокате новый чемпион: сборная киновселенной Marvel в первый уик-энд проката заработала беспрецедентные 350 млн долларов. Это данные Disney; некоторые независимые аналитики называют цифры даже немного выше (наверное, подозревают, что на студии перегрелись калькуляторы). Одним щелчком пальцев «Мстители: Финал» побил рекорд, установленный той же командой год назад (в «Войне бесконечности»), почти на 100 миллионов. Цифра в 350 миллионов считается очень хорошей для тентполов по итогам всего проката. Среди фильмов самой Marvel, к примеру, до этой цифры добирались только восемь за все время проката. А для «Финала» это всего-то первые три дня.

Конечно, все понимали, что «Финал» будет колоссальным релизом, обреченным на успех. Он подводит итог серии из 22 фильмов со сложной мифологией и хронологией, каждый из которых становился событием. По сути, зрителей готовили к этой премьере 11 лет, за которые комиксы Marvel стали одним из главных культурных феноменов эпохи. Но цифры все равно не укладываются в голове. Вот еще несколько статистических фактов: у «Финала» лучший в истории результат за один день проката (пятница, 26 апреля — 158 миллионов), самый широкий релиз в истории (4662 кинотеатра), лучшая наработка на копию для широкого проката (75 тыс. долларов на кинотеатр) и самая высокая рыночная доля в сборах за выходные (до 90%). Установлен новый рекорд прокатной индустрии за выходные (около 400 миллионов). Благодаря «Мстителям» богатеет не только Disney, но и кинотеатры, сервисы по продаже билетов и производители попкорна. Из-за наплыва желающих некоторые американские кинотеатры на выходных не закрывались на ночь и ставили сеансы «Финала» на 2 или 3 часа ночи. Пять мультиплексов (один в Нью-Йорке и четыре в Калифорнии) за уик-энд заработали на билетах больше 500 тыс. долларов.

Если взглянуть на мировые сборы, то цифры окажутся совсем астрономическими. Фильм вышел одновременно везде (кроме, как известно, России) и сразу же оказался в клубе миллиардеров. Только в Китае «Финал» собрал на старте почти столько же, сколько в Америке, — 329 миллионов (разумеется, это тоже новый рекорд). А общие сборы в мире составили 1,2 миллиарда. И уже нельзя исключать того, что под «Аватаром» зашатается трон самого кассового фильма в истории. Правда, для фильмов-событий, каким является «Мстители: Финал», характерен феномен под названием frontloading. Ажиотаж вокруг них настолько нагрет, а страх перед спойлерами так велик, что зрители хотят попасть в кино как можно раньше. В результате в последующие недели посещаемость снижается довольно резко (как правило, примерно на 50% на второй уик-энд), и оказывается, что первые выходные дают тентполам почти половину итоговых сборов. Поэтому аналитики прогнозируют «Финалу» итог более 800 миллионов в США и Канаде и около 2,5 миллиарда в мире, что достаточно для второго места (у «Аватара» 2,78 млрд). Впрочем, несколько дней назад те же аналитики недооценили сборы первого уик-энда.

«Финал» окупился уже в воскресенье, чего почти не бывает со сверхдорогими тентполами. Производственный бюджет фильма составил 356 млн долларов, а расходы на глобальную рекламную кампанию оценивают в 150 миллионов. Для сравнения: «Война бесконечности» начала приносить чистую прибыль только на десятый день проката.

Стоит добавить, что фильм, поставленный режиссерами братьями Руссо, стал третьим во франшизе Marvel, получившим по опросам CinemaScore высшую оценку A+ от зрителей. Пресса единодушна с публикой (96% положительных рецензий на Rotten Tomatoes). Но известно, что в случае с фильмами Marvel критика не имеет значения: автор, написавший разгромную рецензию на очередных «Мстителей», только разгневает фанатов франшизы, но вряд ли кого-то переубедит идти в кино. Marvel построила непобедимую машину блокбастеров, и в эти выходные в очередной раз это доказала.

2. «Капитан Марвел» (8-я неделя), 8,1 млн долларов (-11,6%), 2435 кинотеатров (-218)

Вторую неделю подряд «Капитан Марвел», откатившаяся было во вторую половину таблицы, поднимается в рейтинге вверх. Желающих устроить себе шестичасовой марафон Marvel, очевидно, оказалось немало. В прошлом году то же самое произошло с «Черной Пантерой», которая прибавила позиции с релизом «Войны бесконечности».

3. «Проклятие плачущей» (2-я неделя), 7,5 млн долларов (-71,5%), 3372 кинотеатра

Малобюджетный фильм ужасов о персонаже из мексиканского фольклора на прошлой неделе занял первое место и сразу же вышел на чистую прибыль. Сейчас у хоррора 41 миллион в Америке и еще 45 миллионов за ее пределами при бюджете в 9 миллионов.

4. «Прорыв» (2-я неделя), 6,3 млн долларов (-44,1%), 2913 кинотеатров (+89)

Жизнеутверждающее кино о вере и родительской любви от студии Fox, то есть, простите, Disney, хорошо выстояло эту неделю, тяжелую для любого фильма, в котором нет десятка-другого супергероев. 26 миллионов на внутреннем рынке и даже кое-что за границей, в основном в Латинской Америке.

5. «Шазам!» (4-я неделя), 5,5 млн долларов (-66,5%), 3631 кинотеатр (-552)

Не самый радостный уик-энд для DC Comics, но все же на четвертой неделе проката у «Шазама!» 131 миллион. Очевидно, что для франшизы это не так много («Шазам!» пока не догнал даже «Супермена» 1978 года), но, как не устают повторять аналитики, для относительно дешевого фильма это хороший результат.

6. «Мелкая» (3-я неделя), 3,4 млн долларов (-58,7%), 2119 кинотеатров (-548)

«Мелкая» не стала событием и, кажется, не выходит на окупаемость. Сейчас у комедии Тины Гордон Чизм 35 миллионов в американском прокате, из которого она постепенно начинает уходить. Фильм стоил в производстве 20 миллионов, и это не считая расходов на рекламу. Увы.

7. «Дамбо» (5-я неделя), 3,2 млн долларов (-51,1%), 2380 кинотеатров (-845)

Цирковой слоненок собрал еще три с небольшим миллиона. Текущий результат — 107 миллионов в американском прокате — по-прежнему очень далек от «Золушки» 2015 года (201 миллион) и «Оз: Великий и Ужасный» (234 миллиона). Во всем мире «Дамбо» собрал 327 млн долларов.

8. «Кладбище домашних животных» (4-я неделя), 1,3 млн долларов (-73,5%), 1655 кинотеатров (-1491)

Судя по всему, новая экранизация «Кладбища домашних животных» не доберется по сборам до первой. Фильм 1989 года по тому же роману Стивена Кинга заработал 57,5 миллиона, а у версии с Джейсоном Кларком и Эми Саймец сейчас 52 миллиона.

9. «Мы» (6-я неделя), 1,1 млн долларов (-72,6%), 1255 кинотеатра (-1009)

Хорроры на минувшей неделе потеряли особенно много залов: и «Мы», и «Кладбище домашних животных» исключили из репертуара больше тысячи кинотеатров. Скорее всего, для фильма Джордана Пила, уже собравшего 172 миллиона, эта неделя стала последней в десятке.

10. «Пингвины» (2-я неделя), 1,1 млн долларов (-54%), 1815 кинотеатров

Диснеевский документальный фильм о птицах поднялся в десятку на второй неделе проката (вытеснив из нее провальные «Потерянное звено» и «Хеллбоя»). Серия фильмов Disney Nature — это, конечно, не вселенная Marvel, но тоже вполне себе франшиза, в которой сейчас насчитывается уже 10 релизов. Формула успеха, состоящая из милых животных, смешного закадрового текста и красивых съемок живой природы, на этот раз не сработала. Относительно широкий релиз в 1800 кинотеатрах за 10 дней принес Disney всего лишь 5,7 млн долларов. Впрочем, не факт, что на студии это заметили — было не до того.

На следующей неделе никто не подвинет «Мстителей» с первого места. Но в прокате ожидается больше разнообразия. Широким экраном выходят мультфильм «UglyDolls. Куклы с характером», политический ромком «Та еще парочка» и малобюджетный триллер «Незваный гость».