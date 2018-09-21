Кевин Харт учится кататься на верблюде и еще 11 событий прошедших дней

Российские парашютисты сложили в небе символ Мстителей

Парашютисты «Аэрограда Коломна» выстроились в логотип «Мстителей» во время свободного падения с высоты 4000 метров.

«Идею выстроиться в небе в форме логотипа „Мстителей“ предложил один из наших парней, Дмитрий Жданов, который как раз является фанатом фильма, — говорит руководитель формации «Аэрограда Коломна» Виктор Кравцов. — Мы подумали: почему бы нет? И решили прыгнуть. Несколько раз попробовали, и крайняя попытка, четвертая по счету, оказалась удачной. Всего в затее принимали участие 17 человек».

Источник: КоломнаNews

Дуэйн Джонсон опубликовал видео со съемок продолжения «Джуманджи»

«Я с верблюдами обращаться умею, ведь катался на них в „Царе скорпионов“. Но мой сын Кевин Харт не знает, что будет, когда верблюд встает из сидячего положения. Не говорю, что обрадовался бы, если бы он упал и приземлился жопой кверху, лицом прямо в пыль Нью-Мексико. Я бы сказал, что мог засмеяться. В голос. С брателлой Кевом всегда так: он полностью отдается нашим фильмам», — написал актер под роликом со съемочной площадки.

Рэйчел Броснахэн снимется в фильме «Я твоя женщина» (I Am Your Woman)

Звезда сериала «Удивительная миссис Мейзел» сыграет женщину, которая вынуждена отправиться в бега вместе с ребенком из-за преступлений мужа. Так они знакомятся с мужчиной и женщиной, которые помогают им выжить. Джулия Харт поставит картину для Amazon Studios.

Источник: Deadline

Джон Сина получил роль в «Форсаже 9»

Вин Дизель раскрыл в Instagram-видео, что Сина присоединился к актерскому составу экшен-франшизы. Дэниэл Кэйси напишет сценарий девятой части, а Джастин Лин, постановщик четырех фильмов франшизы, займет режиссерское кресло картины.

Хлоя Грейс Морец сыграет главную роль в фильме «Том и Джерри»

Актриса сыграет Кайлу, новую работницу престижного отеля, где обитает мышонок Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы. Чтобы разобраться с грызуном, она нанимает уличного кота Тома, но решить проблему не так уж и просто. В итоге они должны объединиться, чтобы победить злобного начальника Кайлы. Фильм «Том и Джерри» будет гибридным и совместит в себе игровые элементы с анимацией. Том и Джерри останутся нарисованными и не будут разговаривать, как и в оригинале.

Источник: Collider

В Гонконге человека избили за спойлеры четвертых «Мстителей»

После просмотра блокбастера неизвестный мужчина стоял у входа в кинотеатр, где должен был состояться следующий показ, и выкрикивал спойлеры собравшимся зрителей. В итоге те не выдержали и избили его.

Источник: Deadline

Netflix закрыл сериал «Диета из Санта-Клариты»

Проект, рассказывающей об обычной женщине, которая превратилась в пожирающую человеческую плоть нежить, не будет продлен на четвертый сезон. Фанаты сериала уже начали кампанию #SaveSantaClaritaDiet в попытке спасти «Диету из Санта-Клариты».

Источник: Deadline

Сигурни Уивер посетила школьный спектакль «Чужой»

Исполнительница роли Эллен Рипли лично приехала в старшую школу Северного Бергена, чтобы посмотреть постановку, сделанную по мотивам фильма «Чужой». Актриса в очередной раз похвалила авторов спектакля и школьников, сыгравших главные роли.

Дэвид Бауэрс поставит полнометражную версию мультсериала «Ох уж эти детки!»

Оригинальный сериал рассказывал о компании младенцев, наблюдающих за странным миром взрослых. Анимационный проект ожидается в кинотеатрах 29 января 2021 года.

Источник: THR

Netflix выпустит южнокорейский фэнтези-сериал «Хроники Асдала»

Проект рассказывает о Ын-сом, которому предписано принести беды в Асдал. По прошествии нескольких лет молодой человек, некогда оставивший родные края, возвращается домой. Сериал станет доступен подписчикам стрим-сервиса с 1 июня.

Источник: Deadline

Колин Фаррелл и Лили Роуз-Депп снимутся в фантастическом триллере «Странники»

Проект описывается как «Повелитель мух» в космосе. В будущем 30 детей отправляют в будущее, чтобы они колонизировали новый мир. Однако в пути при загадочных обстоятельствах погибает капитан корабля, и молодая команда в скором времени погружается в хаос. Дети начинают вести себя как дикари, разбившись на племена и разделив транспорт на территории. В фильме также снимаются Тай Шеридан, Финн Уайтхед и Айзек Хемпстед-Райт. Нил Бёргер поставит картину по собственному сценарию.

Источник: Deadline

Питер Фаррелли экранизирует книгу «Величайший в истории поход за пивом»

Режиссер оскароносной «Зеленой книги» поставит фильм о Джоне Донохью, который в 1967 году оставил Нью-Йорк, чтобы выпить пива со школьными приятелями. Загвоздка в том, что они на тот момент воевали во Вьетнаме.

Источник: Variety