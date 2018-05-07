Семья, война и чоповцы-поэты: «Кинотавр-2019» объявил программу

В конкурсе открытого российского фестиваля «Кинотавр-2019» 15 фильмов от авторов разных поколений, многие из которых ранее были участниками и лауреатами сочинского смотра. Программный директор фестиваля Ситора Алиева сделала акцент на столкновении поколений, бескомпромиссном авторстве и сверхличном опыте. Еще одна тенденция — обилие женщин-режиссеров в конкурсе (7 фильмов из 15). Сквозной темой стали распад семьи и разлад отношений. Но есть и другие. Так, скажем, герои фильма Александра Лунгина «Большая поэзия» — двое вернувшихся с войны юношей, работающие чоповцами, увлекающиеся стихами и ищущие свое место на гражданке. Или «Мальчик русский» Александра Золотухина о слепом парне, оказавшемся на Первой мировой, экспериментальный фильм с закадровым аккомпанементом симфонического оркестра.

«Мальчик русский»

В этом году на участие в конкурсе было подано 75 картин, 50 из которых независимые, а 25 созданы при поддержке Министерства культуры РФ. Среди артистов по количеству ролей лидируют Александр Кузнецов и Федор Лавров — у каждого из них по три актерские работы в основном конкурсе.

«Большая поэзия»

Константин Хабенский

Александр Паль

На фестивале обещается насыщенная внеконкурсная программа. Она включает в себя показы под открытым небом для жителей и гостей Сочи, а также спецсобытие — показ картины Кантермира Балагова «Дылда». В рамках деловой программы проведут форум киношкол. Отметят 100-летие ВГИКа демонстрацией дипломных и курсовых работ знаменитых режиссеров-выпускников. Будет мероприятие Work-in-progress — его участники ищут партнеров и дистрибьюторов для своих начатых или уже завершенных проектов.

Кантермир Балагов

В основном конкурсе 6 картин из 15 — дебюты. Но отдельно конкурс дебютов, впервые прошедший на фестивале в прошлом году, в этот раз не состоится. По сообщениям организаторов смотра, в этом году в нем не было смысла: качество и количество дебютных работ было уже не такое, чтобы выделять их в отдельный конкурс. Нынешний фестиваль будет юбилейным, тридцатым, в связи с чем на фестивале будет проведен целый ряд мероприятий, о которых расскажут в процессе смотра и которые будут сюрпризами.

Слева направо: Григорий Добрыгин, Александр Золотухин, программный директор фестиваля Ситора Алиева, Ян Гэ, Нигина Сайфуллаева, Александр Лунгин, Анна Пармас, президент фестиваля Александр Роднянский, Юсуп Разыков, исполнительный продюсер фестиваля Полина Зуева, Оксана Карас, Юрий Быков

Первый лауреат юбилейного фестиваля уже известен. Приз за вклад в кинематограф, который обычно вручают на открытии, получит Сергей Соловьев с формулировкой «За свободу духа и твердость убеждений». «Кинотавр» пройдет в Сочи с 9 по 16 июня. Откроет фестиваль очень личная картина Валерия Тодоровского «Одесса», а на закрытии покажут «Француза» советского и российского киноклассика Андрея Смирнова.