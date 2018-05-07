Семья, война и чоповцы-поэты: «Кинотавр-2019» объявил программу

В конкурсе открытого российского фестиваля «Кинотавр-2019» 15 фильмов от авторов разных поколений, многие из которых ранее были участниками и лауреатами сочинского смотра. Программный директор фестиваля Ситора Алиева сделала акцент на столкновении поколений, бескомпромиссном авторстве и сверхличном опыте. Еще одна тенденция — обилие женщин-режиссеров в конкурсе (7 фильмов из 15).
Сквозной темой стали распад семьи и разлад отношений. Но есть и другие. Так, скажем, герои фильма Александра Лунгина «Большая поэзия» — двое вернувшихся с войны юношей, работающие чоповцами, увлекающиеся стихами и ищущие свое место на гражданке. Или «Мальчик русский» Александра Золотухина о слепом парне, оказавшемся на Первой мировой, экспериментальный фильм с закадровым аккомпанементом симфонического оркестра.
В этом году на участие в конкурсе было подано 75 картин, 50 из которых независимые, а 25 созданы при поддержке Министерства культуры РФ.
Среди артистов по количеству ролей лидируют Александр Кузнецов и Федор Лавров — у каждого из них по три актерские работы в основном конкурсе.
Картины будет оценивать жюри под председательством Константина Хабенского. В его составе — режиссеры Резо Гигинеишвили и Наталия Мещанинова (победитель прошлогоднего «Кинотавра»), оператор Алишер Хамидходжаев, актриса Анна Чиповская, композитор Алексей Айги, критик Анжелика Артюх.
В конкурсе «Кинотавр. Короткий метр» 26 работ, среди которых режиссерские опыты актеров Паулины Андреевой, Марии Фоминой, Евгения Сангаджиева, сценариста Дарьи Грацевич и режиссера Михаила Местецкого, многократного участника и лауреата короткометражного конкурса. В жюри короткого метра будут заседать актер Александр Паль, режиссеры, сценаристы Алексей Чупов и Наташа Меркулова, журналист и писатель Михаил Зыгарь, а председателем жюри станет актриса Анна Михалкова.
На фестивале обещается насыщенная внеконкурсная программа. Она включает в себя показы под открытым небом для жителей и гостей Сочи, а также спецсобытие — показ картины Кантермира Балагова «Дылда». В рамках деловой программы проведут форум киношкол. Отметят 100-летие ВГИКа демонстрацией дипломных и курсовых работ знаменитых режиссеров-выпускников. Будет мероприятие Work-in-progress — его участники ищут партнеров и дистрибьюторов для своих начатых или уже завершенных проектов.
В основном конкурсе 6 картин из 15 — дебюты. Но отдельно конкурс дебютов, впервые прошедший на фестивале в прошлом году, в этот раз не состоится. По сообщениям организаторов смотра, в этом году в нем не было смысла: качество и количество дебютных работ было уже не такое, чтобы выделять их в отдельный конкурс.
Нынешний фестиваль будет юбилейным, тридцатым, в связи с чем на фестивале будет проведен целый ряд мероприятий, о которых расскажут в процессе смотра и которые будут сюрпризами.
Первый лауреат юбилейного фестиваля уже известен. Приз за вклад в кинематограф, который обычно вручают на открытии, получит Сергей Соловьев с формулировкой «За свободу духа и твердость убеждений».
«Кинотавр» пройдет в Сочи с 9 по 16 июня. Откроет фестиваль очень личная картина Валерия Тодоровского «Одесса», а на закрытии покажут «Француза» советского и российского киноклассика Андрея Смирнова.
Основной конкурс
«Sheena667», режиссер Григорий Добрыгин
«Большая поэзия», режиссер Александр Лунгин
«Бык», режиссер Борис Акопов
«Верность», режиссер Нигина Сайфуллаева
«Выше неба», режиссер Оксана Карас
«Гроза», режиссер Григорий Константинопольский
«Давай разведемся», режиссер Анна Пармас
«Керосин», режиссер Юсуп Разыков
«Куратор», режиссер Петр Левченко
«Люби их всех», режиссер Мария Агранович
«Мальчик русский», режиссер Александр Золотухин
«Мысленный волк», Валерия Гай Германика
«Однажды в Трубчевске», режиссер Лариса Садилова
«Сторож», режиссер Юрий Быков
«Троица», режиссер Ян Гэ.
Конкурс «Кинотавр. Короткий метр»
«@Жених», режиссер Елизавета Стишова
«Бег», режиссер Егор Исаев
«Болванка», режиссер Никита Власов
«Будьте здоровы», режиссер Иван Забажанов
«Ваня», режиссеры Евгения Яцкина и Алена Рубинштейн
«Войд», режиссер Дарья Грацевич
«Выкупить за 60 секунд», режиссер Вадим Валиуллин
«Думай позитивно!», режиссер Ирина Ходюш
«Есть город золотой», режиссер Евгений Сангаджиев
«Интервью», режиссер Иван Соснин
«Кальмар», режиссер Лидия Кондратюк
«Корова», режиссер Тома Селиванова
«Красиво жить», режиссер Ярослав Лебедев
«Мирная жизнь», режиссер Иван И. Твердовский
«Неудачник», режиссер Роман Трофимов
«Одна историческая ошибка», режиссер Михаил Местецкий
«Он везет свой грузовик», режиссер Кирилл Проскурин
«Он мой», режиссер Владислав Рытков
«Плачу с вами», режиссер Паулина Андреева
«Прощание», режиссер Мария Фомина
«Роддом», режиссер Анна Дежурко
«Романс для валторны», режиссер Ирина Киреева
«Сложноподчиненное», режиссер Олеся Яковлева
«Топливо», режиссер Михаил Архипов
«Ты его любила?», режиссер Елена Полякова
«Эвтаназия», режиссер Елена Бродач
«Кинотавр-2019» пройдет с 9 по 16 июня в Сочи.
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