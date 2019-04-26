Постеры «Темного Феникса»: У каждого героя есть темная сторона

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В сети появилась пачка персонажных постеров фильма «Люди Икс: Темный Феникс», на которых представлены все основные действующие лица блокбастера. Собственный плакат получила и Джессика Честейн, исполнительница роли неизвестной злодейки с другой планеты.

Релиз «Темного Феникса» несколько раз переносился. Изначально фильм ожидался в кинотеатрах 1 ноября 2018 года, но студия Fox дважды сменила дату релиза, и теперь он выходит 6 июня 2019-го.

Постоянные изменения даты премьеры связаны с масштабными пересъемками, которым подверглась картина. По словам режиссера Саймона Кинберга, он переснял весь третий акт фильма, полностью сменив место действия — вместо космической битвы теперь развязка происходит в военном поезде.

Кинберг также переработал дизайн Феникса. Первоначальный вариант был ближе к комиксам, с большими огненными крыльями, но в итоге режиссер остановил свой выбор на космическом варианте.

Источник: EW

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