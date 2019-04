Слух дня: Студия Marvel выпустит фильм о суперзлодеях «Громовержцы»

Как сообщает We Got This Covered со ссылкой на источник внутри Marvel, студия начала работу над фильмом «Громовержцы» (Thunderbolts), основанным на комиксах о команде суперзлодеев, спасающих мир. На данный момент проект находится на самой ранней стадии производства, и подробностей практически нет.

В комиксах Marvel «Громовержцы» — название команды, куда в разное время входили разные персонажи. Впервые они дали о себе знать в 1997 году. Отряд собрал классический противник Капитана Америка — Барон Земо. Он предложил другим суперзлодеям выдать себя за супергероев, чтобы завоевать общественное признание и получить доступ в ряды «Щ.И.Т.». План Земо в итоге провалился.

Следующим важным воплощением «Громовержцев» стал отряд под руководством Нормана Озборна. Тогда команда больше всего походила на своих коллег из DC — Отряд самоубийц, суперзлодеев на службе правительства. Впоследствии Озборн сделал из своих подопечных антигероев — Темных Мстителей.

После этого «Громовержцы» несколько раз возвращались на страницы комиксов. Сперва как правительственная программа для суперпреступников (под контролем Люка Кейджа), а потом как команда Красного Халка (туда среди прочих входили Дэдпул и Каратель) для выполнения тайных операций. Последним отряд сформировал Зимний Солдат, пригласив многих персонажей из оригинальных «Громовержцев».

Неизвестно, какие персонажи будут в картине — из киновселенной или те, кто еще не появлялся на большом экране. Источник утверждает, что главным противником команды станет Лидер — антагонист Халка, обладатель суперинтеллекта.

Условно Лидер уже является частью киновселенной Marvel. До превращения в суперзлодея он появлялся как Сэмюэл Стернс в фильме «Невероятный Халк». В картине был намек, что Стернс превратится в Лидера после контакта с кровью Халка, однако эта сюжетная линия так ни к чему и не привела.

Стоит отметить, что на данный момент информация о «Громовержцах» — лишь слух, и каких-либо подтверждений из других источников не поступало.

Источник: We Got This Covered