«Мстители: Финал» за первые дни собрал рекордные 1,2 млрд долларов

Еще до старта в прокате «Мстители: Финал» начал устанавливать рекорды. Онлайн-кассы по всему миру отчитывались об огромных предпродажах билетов. Но самое большое достижение было впереди: новый блокбастер студии Marvel собрал 1,2 млрд долларов в рекордные пять дней.

На воскресенье 350 млн долларов принесли США и Канада, но Китай от них отстал немного (330,5 млн долларов). Остальные страны ограничиваются двухзначными показателями, варьирующимися от 53,8 млн долларов (Великобритания) до 12,3 млн долларов (Тайвань).

Таким образом, «Финал» почти в два раза обогнал показатели предыдущей части. Международные сборы «Войны бесконечности» за уик-энд составили 640,5 млн долларов. Четвертые «Мстители» также показали лучшие старты в Китае, Штатах и мире. В США это первый фильм, который за стартовую неделю преодолел отметку в 300 млн долларов.

«Финал» может похвастаться следующими рекордами:

Крупнейшие сборы за пределами США — 859 млн долларов (предыдущий рекорд — 442,2 млн долларов у «Форсажа 8»);

Крупнейшие сборы пятницы, премьерного дня и одного дня — 156,7 млн долларов (предыдущий рекорд — 119,1 млн долларов у «Звездные войны: Пробуждение силы»);

Крупнейшие сборы субботы — 109 млн долларов (предыдущий рекорд — 82,1 млн долларов у «Мстители: Война бесконечности»);

Крупнейшие сборы воскресенья — 84,3 млн долларов (предыдущий рекорд — 69,2 млн долларов у «Мстители: Война бесконечности»);

Крупнейшие сборы уик-энда — 350 млн долларов (предыдущий рекорд — 257,7 млн долларов у «Мстители: Война бесконечности»);

Крупнейшие сборы апреля, весны, фильма с рейтингом PG-13 и трехдневные сборы — 350 млн долларов (предыдущий рекорд — 257,7 млн долларов у «Мстители: Война бесконечности»);

Крупнейшие сборы за неделю (уик-энд плюс превью четверга) — 389 млн долларов (предыдущий рекорд — 305,6 млн долларов у «Звездные войны: Пробуждение силы»);

Преодоление отметки в 350 млн долларов — 3 дня (предыдущий рекорд — 6 дней у «Звездные войны: Пробуждение силы»).

В России «Финал» пользуется не меньшей популярностью: общие сборы фильма (с учетом предпродаж) с начала проката ночью 29 апреля уже составляют 317,7 млн рублей.

Источник: Deadline