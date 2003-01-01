Тизер четвертого эпизода «Игры престолов»: После битвы

Битва за Винтерфелл закончилась, но война за Вестерос еще не завершена. Теперь настал черед Железного трона и Королевской Гавани, где засела Серсея. Она считает, что Золотые Мечи смогут захватить для нее все Семь Королевств, но с Севера уже выдвигается армия Дейенерис. В это же время где-то рядом бродит Бронн с арбалетом, которому поручено разобраться с Джейме и Тирионом. «Игра престолов» уверенно движется к завершению.

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.