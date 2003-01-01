Тизер четвертого эпизода «Игры престолов»: После битвы

СегодняОбсудить0

Битва за Винтерфелл закончилась, но война за Вестерос еще не завершена. Теперь настал черед Железного трона и Королевской Гавани, где засела Серсея. Она считает, что Золотые Мечи смогут захватить для нее все Семь Королевств, но с Севера уже выдвигается армия Дейенерис. В это же время где-то рядом бродит Бронн с арбалетом, которому поручено разобраться с Джейме и Тирионом. «Игра престолов» уверенно движется к завершению.

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Эмилия Кларк: «Дейенерис даже дома продолжает думать о работе»

Вчера

По местам съемок: Самые знаменитые локации «Игры престолов»

26 апреля

Подкаст «В предыдущих сериях»: Обсуждаем 2-й эпизод финала «Игры престолов»

24 апреля

Мэйси Уильямс рассказала о сцене секса в новом эпизоде «Игры престолов»

22 апреля

Главное сегодня

Эпичный конец: Что мы увидели в финале «Мстителей»

Сегодня

Финал «Игры престолов»: Обзор 3-й серии

Сегодня

«А Танос есть в списке Арьи?»: Реакция соцсетей на третью серию 8-го сезона «Игры престолов»

Сегодня

Семья, война и чоповцы-поэты: «Кинотавр-2019» объявил программу

Сегодня

Команда «Мстителей» — о том, как хранить секреты «Финала»

Сегодня

«Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России за один день

Сегодня

Оператор «Игры престолов» объяснил темноту в последних сезонах

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании