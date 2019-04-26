В Google появилась перчатка Таноса

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В связи с выходом в мировой (но не российский) прокат блокбастера «Мстители: Финал» Google добавил в поисковик пасхалку, связанную с главным злодеем. Если набрать в строке поиска «Танос»/«Thanos» или «Перчатка бесконечности»/«The Infinity Gauntlet», то справа появится перчатка Бесконечности. При нажатии она щелкнет, и со страницы постепенно исчезнет половина всех предложенных результатов.

Алгоритм Google показывает все результаты, связанные с комиксами и Таносом, так что пользователь таким образом может стереть Бэтмена или Супермена. Восстановить утерянное, можно снова кликнув на перчатку.

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