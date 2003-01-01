10 лучших трейлеров недели: Люди в черном, болотная тварь и король монстров

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«21 мост»

Продюсерский проект братьев Руссо, режиссеров «Финала». Чедвик Боузман из «Черной Пантеры» играет полицейского, который специализируется на отлове убийц других копов. Судя по всему, намечается напряженная игра в кошки-мышки.

«Ассимиляция»

Как известно, самые кошмарные ужасы творятся в маленьких американских городках. Вот и трое друзей внезапно выясняют, что все население их города стало странно себя вести, как будто людей заменили их точными копиями. Вскоре ребятам придется поближе познакомиться и с причиной подмен — злобными существами, которые явно нацелились захватить мир. Пока не ясно, новая ли это экранизация романа Джека Финни, но в трейлере явно видны отсылки к нестареющей классике.

«Бандит, полицейский, дьявол»

Участник программы Midnight Screenings Каннского кинофестиваля, куда традиционно попадают интересные корейские боевики и триллеры. К обожаемой в этой стране теме про поимку маньяка присоединяется не менее разработанная — об отношениях бандитов и полицейских. Криминальный босс провинциального города подвергается нападению серийного убийцы и оказывается единственной выжившей жертвой. Местный детектив всей своей полицейской душой ненавидит организованную преступность, но ему приходится объединить силы с бандитской группировкой, чтобы изловить еще более ненавистного маньяка.

«Болотная Тварь»

Сценарист «Оно» Гари Доберман, создатель хоррор-франшизы «Заклятие» Джеймс Ван и режиссер «Другого мира» Лен Уайзман готовятся напугать зрителя растительным монстром из глубин болота. В основе — комикс, но без супергероев, только страдания и ужас. Будет доступен зрителям КиноПоиска.

«Гемини»

Дважды Уилл Смит в боевике о профессиональном киллере и его клоне. Голливуд более 20 лет не мог воплотить проект в жизнь, и теперь его, определенно, надо посмотреть, стоил ли фильм потраченных на него времени и усилий.

«Годзилла 2: Король монстров»

Судя по всему, ожидается самый красивый фильм года. Пускай по экрану бегают людишки, мы-то все равно пойдем смотреть на грандиозных монстров, которые одним чихом способны разрушить средних размеров город. Либо кто-то умеет делать очень хорошие трейлеры. В этом случае просто будем пересматривать трейлеры.

«Дедвуд»

Когда у HBO еще не было «Игры престолов», канал выпустил несколько культовых сериалов. Один из них — «Дедвуд», рассказывающий о жизни небольшого городка на Диком Западе. Теперь он возвращается с полнометражным продолжением, и все знакомые герои готовы вновь пить, стреляться и ругаться с экрана.

«Люди в черном: Интернэшнл»

Сложно сказать, насколько успешным будет перезапуск франшизы «Люди в черном», но ролики пока идут веселые. Крис Хемсворт наслаждается ролью очаровательного идиота (это гораздо лучше, чем когда из него делают хладнокровного героя), а Тесса Томпсон — само очарование и должна быть во всех фильмах. Безумные пушки и пришельцы в комплекте.

«Студент года 2»

Болливудский романтический экшен с рапидами, красивыми девушками, музыкой, танцами и, конечно же, положительным главным героем, который не упускает случая продемонстрировать прекрасную растяжку и выдающиеся акробатические навыки. Во время ежегодного соревнования за звание студента года один из вероятных кандидатов на победу узнает, что его исключают из университета из-за козней нечистого на руку соперника. Тогда парень решает подкачаться, потренироваться и, вернувшись, показать обидчику, кто тут победитель, а кто — неудачник года.

«Уловка-22»

Экранизация сатирического романа Джозефа Хеллера об ужасах войны и всей идиотии, которая ее окружает. Главному герою надоело воевать, и он пытается откосить от армии, симулируя сумасшествие. Но ему мешает «Уловка-22» — таинственный параграф в уставе, гласящий, что если человек не хочет воевать, то он уже не может считаться сумасшедшим в силу своего здравомыслия. После этого градус безумия только начинает нарастать. Отличный актерский состав прилагается.

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