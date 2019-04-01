Профессиональные доминатрикс раскритиковали сериал Netflix о БДСМ

24 апреля на Netflix стартовал сериал Bonding. В центре сюжета — подрабатывающая доминатрикс аспирантка, которая нанимает в ассистенты своего школьного друга-гея. Автор проекта Райтор Дойл вдохновлялся при создании собственным опытом, и у сериала нашлось немало фанатов. Однако профессиональные доминатрикс считают, что Bonding вредит образу БДСМ и насаждает вредные стереотипы.

«Я понимаю, что сериал частично основан на личном опыте, но он выставляет работу доминатрикс в плохом свете, — говорит госпожа Греховное Наслаждение. — Ошибки лишь подпитывают вредные стереотипы, окружающие БДСМ. Сериал не показывает настоящую жизнь доминатрикс. Почему она ведет себя как стерва круглые сутки? Почему носит ошейник с кольцом? Почему на ней корсет плохо сидит? Она не проверяет своих клиентов? Отсутствие договоренностей и согласия? Даже частично основанный на правде сериал мог лучше показать БДСМ».

Джессика Николь Смит, доминатрикс из Монреаля, бросила смотреть сериал после третьего эпизода. Она считает, что создатели сделали акцент на травме главной героини, но не попытались разобраться в причинах и последствиях. Смит считает, что Bonding не смог показать реальную жизнь секс-работниц и работников.

«Не надо делать **** комедию, если вы не могли нормально проконсультироваться с секс-работниками насчет сценария, — говорит Смит в ответ на утверждение, что Bonding — лишь комедия, и не стоит рассматривать ее серьезно. — Ни один секс-работник не написал бы такого. Хотите смешную комедию? Попросите секс-работниц написать все, о чем они говорят в стрип-клубах. Секс-работницы **** смешные, вы не могли не подключить их к созданию **** комедии».

«Сериал, судя по всему, несмотря на хорошие намерения, не смог реалистично показать отношения домин и их клиентов, не говоря уже о технических аспектах работы (веревка и прочее). В Лос-Анджелесе хватает квалифицированных людей, которые могли бы помочь».