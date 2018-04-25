Братья Руссо временно завязали с фильмами Marvel

В беседе с Games Radar Джо и Энтони Руссо повторили ранее озвучиваемую мысль, что они не планируют в ближайшем будущем снимать фильмы для студии Marvel. Закончив с «Финалом», режиссеры планируют передохнуть, заняться продюсерской деятельностью и небольшим кино.

«Это наш финал, по крайне мере пока, — говорит Энтони Руссо. — Сейчас у нас нет планов что-либо снимать для Marvel. В будущем наверняка, может, что-нибудь и появится. У нас чудесные рабочие отношения с Marvel, и мы очень любим, что они делают».

Ранее похожую мысль высказывал и Джо Руссо: «Я думаю, мы возьмем небольшой перерыв. Мы обожаем Marvel. В смысле мы очень близки с Кевином, Луисом, Викторией и Тринх, с которыми мы спродюсировали последние два фильма и еще восемь проектов. Я к тому, что мы почти как семья. Но мы сделали четыре фильма за шесть с половиной лет, так что теперь нам надо бы немного передохнуть, и мы вернемся моментально».

В ближайшее время братья планируют приступить к съемкам драмы «Черри», главную роль в которой исполнит Том Холланд. Руссо также активно продюсируют кино. 11 июля в российский прокат выйдет остросюжетный триллер «21 мост», спродюсированный братьями.

Источники: Game Radar / ComicBook.com