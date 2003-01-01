«Дюна» Дени Вильнёва выйдет в двух частях

СегодняОбсудить0

Глава студии Legendary Джошуа Грод подтвердил в интервью, что новая экранизация «Дюны» Фрэнка Герберта будет разбита на несколько частей. Сперва Дени Вильнёв снимет первый фильм, который расскажет предысторию мира и подготовит площадку, после чего займется продолжением.

«Такой план, — говорит Гроуд. — Есть предыстория, на которую в книгах были лишь намеки. Мы ее расширили. Плюс когда читаешь книгу, там есть вполне логичное место, где можно остановиться, пока роман не закончился».

О желании разделить экранизацию на две части ранее говорил и сам Вильнёв. Режиссер считает, что невозможно запихнуть всю книгу в один полнометражный фильм, а значит, не надо и пытаться.

Предполагается, что два фильма выйдут с перерывом. Вероятно, студия хочет подстраховаться и начать полноценную работу над продолжением только после того, как станет понятно, как первая часть показала себя в прокате.

Главную роль — Пола Атрейдеса, мессию народа планеты Арракис — в фильме исполнит Тимоти Шаламе. Оскар Айзек сыграет его отца, Лето Атрейдеса, а Ребекка Фергюсон появится на экране в образе леди Джессики, матери Пола. В картине также снимаются Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Зендея, Хавьер Бардем и Шарлотта Рэмплинг.

«Дюна» рассказывает о будущем, где человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но ее главная ценность — спайс, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует Вселенную.

Источник: /Film

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Студия Disney начала отказываться от проектов Fox

Вчера

Трейлер фильма «Гемини»: Уилл Смит против Уилла Смита

23 апреля

Экранизация игры «Minecraft» выйдет в 2022 году

17 апреля

Стало известно название девятого эпизода «Звездных войн»

12 апреля

Главное сегодня

Тест: Жив или мертв? Кто из Мстителей пережил Войну бесконечности

Сегодня

«Семь самураев»: Путь воина от Японии до далекой галактики

Сегодня

Братья Руссо временно завязали с фильмами Marvel

Сегодня

«Дюна» Дени Вильнёва выйдет в двух частях

Сегодня

Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

Сегодня

Netflix сделал из «Омерзительной восьмерки» мини-сериал

Сегодня

Кадры из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»: Знакомство с Мистерио

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании