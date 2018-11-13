Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

В Москве на 92-м году жизни скончалась Элина Быстрицкая, актриса театра и кино, звезда фильмов «Тихий дон» и «Неоконченная повесть». Об этом сообщили в пресс-службе Малого театра.

В последние годы Быстрицкая тяжело болела. Сегодня утром, 26 апреля, ушла из жизни в реанимации одной из столичных больниц.

Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. В 1947 году поступила на актерский факультет в Киевский институт театрального искусства, который окончила в 1953-м. С 1953-го по 1956-й выступала на сцене Вильнюсского русского драматического театра, а в 1956—1958 годах — Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. В 1958 году вошла в состав труппы Малого театра в Москве.

В 1950 году Быстрицкая начала сниматься в кино, дебютировав в фильме «В мирные дни». Большую известность актрисе принесла роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихие дон».

В 1960-х практически перестала сниматься, так как считала предлагаемые роли недостойными. Вернулась на экраны в 1990-х, сыграв в эпизодических ролях в нескольких перестроечных фильмах.