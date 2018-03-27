Netflix сделал из «Омерзительной восьмерки» 4-серийный мини-сериал

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Режиссерская версия вестерна Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» до этого выпускалась исключительно в ограниченном прокате и была практически недоступна для обычного зрителя. Но теперь у пользователей Netflix появилась возможность посмотреть 187-минутный вариант картины в виде своеобразного мини-сериала, разделенного на четыре 50-минутных эпизода.

До выхода Тарантино назначил ограниченный релиз режиссерской версии «Омерзительной восьмерки», которую показывали в кинотеатрах, оснащенных 70-миллиметровыми проекторами. Уже после этого в широкий прокат была выпущена стандартная версия, хронометраж которой составил лишь 168 минут. Подписчикам Netflix доступны оба варианта.

«Омерзительная восьмерка» рассказывает о событиях одной ночи, произошедших в небольшой лавке на отшибе. Во время метели там собирается разношерстная компания из бывших военных, преступников, охотников за головами и просто случайных гостей. Они должны провести несколько часов вместе, но страсти постепенно накаляются, и до утра доживут не все.

Стоит отметить, что фильм Тарантино отлично делится на части — режиссер сам разбил повествование на несколько глав.

Представители стрим-сервиса или Тарантино пока никак не прокомментировали информацию.

Источник: /Film

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