Кадры из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»: Знакомство с Мистерио

Студия Sony поделилась с Entertainment Weekly парой новых кадров из картины «Человек-паук: Вдали от дома», представив один из ключевых моментов будущего фильма — знакомство Питера Паркера с Мистерио. Судя по всему, Человек-паук готов довериться персонажу Джейка Джилленхола, так как общается с ним без маски.

«Если Тони Старк в прошлых фильмах был вроде наставника, нам показалось, что было бы прикольно представить Мистерио в качестве клевого дяди», — рассуждает режиссер «Вдали от дома» Джон Уоттс. Интересно, что до этого Уоттс использовал термин «клевый дядя» в отношении Старка, когда описывал Ника Фьюри как «сурового нового отчима».

Действие нового «Человека-паука» развернется в Европе, куда Питер Паркер вместе с друзьями и одноклассниками прибывает во время школьной поездки. Паркер планирует отдохнуть и посмотреть достопримечательности, когда на пороге появляется Фьюри и втягивает Человека-паука в очередное приключение.

«В начале фильма Питер, мягко говоря, готов отдыхать, — говорит Уоттс. — Эта картина о том, как мир говорит ему: „Пора тебе взяться за голову и повзрослеть, парень“. А он такой: „Но я хочу еще побыть ребенком и отдохнуть на каникулах“».

При работе над «Возвращением домой» Уоттс вдохновлялся школьными комедиями в духе Джона Хьюза. Но у сиквела другое настроение: супершпионы.

«У нас были кадры словно из „Идентификация Борна“ или какого-то захватывающего экшен-фильма о Европе», — объясняет режиссер. Это настроение на площадке в итоге привело к тому, что после каждого удачного дубля Уоттс включал главную тему из франшизы о Джейсоне Борне — «Extreme Ways» Moby.

Источник: EW