Минкультуры опровергло информацию о переносе «По воле божьей» из-за Пасхи

В министерстве культуры утверждают, что перенос релиза драмы Франсуа Озона «По воле божьей» на 29 апреля никак не связан с празднованием Пасхи. По сообщению ведомства, прокатное удостоверение оказалось неподписанным потому, что прокатчик слишком поздно подал документы и Минкультуры не успело проверить фильм.

«Минкультуры не направляло прокатчикам фильма письмо с просьбой перенести выход ленты, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Задержка с выдачей прокатного удостоверения фильму Франсуа Озона связана с тем, что прокатчик поздно подал документы на его получение, и у специалистов Минкультуры не было достаточно времени, чтобы провести экспертизу картины».

В министерстве также добавили, что «По воле божьей» требуется дополнительная проверка на случай, если фильм противоречит закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Если это подтвердится, картина должна быть выпущена с возрастным цензом 18+.

При этом представитель ведомства отдельно подчеркнул, что перенос релиза картины «не связан со Страстной неделей и праздником Великой Пасхи».

«По воле божьей» должен был выйти в российский прокат 25 апреля, но в день премьеры выяснилось, что прокатное удостоверение фильма не подписано. Прокатная компания A-One Films сообщила, что один из заместителей министра культуры не одобрил прокат на выбранную дату. Устно прокатчику порекомендовали перенести релиз на 29-е, чтобы фильм вышел уже после Пасхи.

«По воле божьей» основан на истории настоящего священника Прейно, которого в 2016 году обвинили в растлении малолетних. Подробнее о последнем фильме Озона КиноПоиск рассказывал с Берлинского кинофестиваля. Также читайте наше интервью с режиссером.

Источник: «Интерфакс»