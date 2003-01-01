ММКФ-2019 отдал главный приз казахскому фильму

В столице завершился 41-й Московский международный кинофестиваль. Как подытожил его президент Никита Михалков, всего на ММКФ было 213 фильмов, 422 сеанса и 6407 аккредитованных человек.

Жюри под руководством корейского режиссера Ким Ки Дука вручило главный приз — «Золотого Георгия» — фильму из Казахстана «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова. Это история банковского клерка Каната: он переживает кризис среднего возраста, но в его жизни происходят перемены после знакомства с новым человеком.

Специальный приз жюри «Серебряный Георгий» ушел китайской картине «Жизнь морских обитателей» режиссера Чи Чжан. Главный герой картины пытается найти на необитаемом острове свою пропавшую жену.

Лучшим режиссером назвали итальянца Валерио Мастандреа («Она смеется»). В его фильме рассказывается о том, как мать и ребенок переживают смерть близкого человека.

Лучшим актером стал Томми Корпела, («Пустота», Финляндия). Эта черно-белая лента рассказывает о ом, как бывший писатель ищет себя.

Лучшей актрисой — Соха Ниасти, («Моя жизнь на втором курсе», Иран). Ее героиня — впавшая в кому студентка.

Лучший документальный фильм — «Потому что мы мужики» (Петтер Соммер, Ю Вемун Свендсен, Норвегия). По сюжету мечта старых друзей сбывается — они будут выступать на разогреве у Black Sabbath, но внезапно выясняется, что один из них тяжело болен.

Лучший короткометражный фильм — «Тигр» (Дельфин Деложе): история двух закадычных подруг.

Приз жюри ФИПРЕССИ — «Медовый месяц Згеже» (Элиз Отценбергер, Франция).

Приз зрительских симпатий — «Надо мною солнце не садится», (Любовь Борисова, Россия, Республика Саха).

Председатель жюри Ким Ки Дук получил на ММКФ приз за вклад в мировой кинематограф.

Специальный Приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского» достался Рэйфу Файнсу, чья режиссерская работа «Нуреев. Белый ворон» была показана в рамках фестиваля.

Источник: ТАСС

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