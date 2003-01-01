Минкультуры попросило перенести прокат «По воле божьей» Озона из-за Пасхи

Драма «По воле божьей» Франсуа Озона вышла в прокат сегодня, 25 апреля, но теперь кинотеатры вынуждены отменять сеансы и возвращать деньги. Как сообщает прокатная компания A-One Films, это связано с обращением со стороны министерства культуры, которое порекомендовало прокатчику выпустить фильм после Пасхи.

По словам представителя A-One Films, сегодня они должны были получить прокатное удостоверение, когда выяснилось, что документ подписан не будет. Один из заместителей министра культуры не одобрил прокат на выбранную дату. Официальная причина не называется, однако устно прокатчику порекомендовали перенести релиз на 29-е, чтобы фильм вышел уже после Пасхи. Пока что прокатного удостоверения у фильма нет, информация о дате поступит прокатчику завтра.

Так как картина уже была расписана кинотеатрами (утренние сеансы состоялись, на вечерние ведется продажа билетов, также билеты продаются и на следующие дни), то возник прецедент, когда вышедший в прокат фильм приходится снимать из расписания. Удивляться тому, что фильм начали показывать без подписанного прокатного удостоверения, не стоит. Как объясняет прокатчик, для открытия продаж билетов достаточно номера прокатного удостоверения, который у A-One Films был: он появляется, когда фильм зарегистрирован Минкультом. Регистрация происходит заранее, само удостоверение подписывается минимум за день до старта проката. Вчера прокатчик ожидал документ и задержку списал на загруженность Минкульта (за выдачу удостоверений в ведомстве отвечает один сотрудник). Кинотеатры также знакомы с такой практикой и поставили фильм в прокат, ожидая с утра 25 апреля подписанное прокатное удостоверение.

Сейчас некоторые кинотеатры снимают релиз совсем, некоторые отменяют сеансы до понедельника и возвращают зрителям деньги. Поскольку показывать фильм без прокатного удостоверения незаконно. Что будет с теми, кто уже провел сеансы (скажем, кинотеатры во Владивостоке показали картину условно вчера), непонятно.

В центре сюжета нового фильма Франсуа Озона — трое мужчин, в детстве ставших сексуальными жертвами священника Бернара Прейно. Они не похожи друга на друга, и их судьбы сложились совершенно по-разному, но каждый из них — Александр, Франсуа и Эммануэль — мечтает, чтобы священнослужитель, который по-прежнему окружает себя юными мальчиками, понес наказание. Однако это упорно не происходит, и церковь ловко манипулирует публикой, давая возможность Прейно ускользнуть от ответа.

«По воле божьей» основан на истории настоящего священника Прейно, которого в 2016 году обвинили в растлении малолетних. Озон оставил в фильме все, как было в реальности: не менял имена, а строчки полицейских протоколов и переписки пострадавших звучат за кадром.

Премьера «По воле божьей» прошла на Берлинском кинофестивале, откуда КиноПоиск рассказывал о картине как о самом интимном фильме Озона.

Интервью с режиссером читайте здесь.