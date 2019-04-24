Крис Хемсворт и Скарлетт Йоханссон ругаются и еще 6 новостей дня

Тизер девятого эпизода «Звездных войн» собрал за сутки 111 миллионов просмотров

Ролик не установил рекорд, но побил результат восьмого эпизода — его за 24 часа посмотрели лишь 91 миллион раз. Рекордсменом на данный момент является трейлер блокбастера «Мстители: Финал», который за сутки собрал 289 миллионов просмотров.

Источник: Deadline

Крис Хемсворт и Скарлетт Йоханссон сыграли в «Оскорбления с игровой площадки»

Звезды «Мстителей» приняли участие в записи постоянного сегмента передачи BBC Radio 1, где актеры пытаются оскорбить друг друга разными ругательствами. Мат запрещен, так что приходится использовать фантазию.

Джон Дэвид Вашингтон и Алисия Викандер снимутся в триллере «Рожденный быть убитым»

Действие фильма развернется в Греции, где отдыхающая пара оказывается втянутой в опасный заговор, который может закончиться смертельно для всех участников. Лука Гуаданьино спродюсирует проект.

Источник: Deadline

Создателей документального сериала «Тайны миллиардера» вызовут в суд

Проект рассказывал о миллионере Роберте Дерсте, обвиняемом в убийстве Сьюзан Берман. В одном из эпизодов сериала авторам якобы удалось записать, как Дерст случайно признается в убийстве. Адвокаты Дерста считают, что запись сфабрикована, а признание смонтировано из разных фрагментов.

Источник: New York Times

Кадры из нового эпизода «Игры престолов»

Анджела Бассетт снимется в боевике «Пороховой молочный коктейль»

Сюжет проекта не раскрывается. Известно лишь, что в центре истории — женщины-киллеры, которые уже много поколений занимаются заказными убийствами. В фильме также снимется Лина Хиди.

Источник: Deadline

Киноакадемия не стала ограничивать допуск фильмов Netflix до «Оскара»

Основные правила академии остались прежними, и проекты стрим-сервиса смогут и дальше претендовать на престижную награду. Изменения коснулись категории «Лучший грим и прически». Теперь в этой номинации будет пять фильмов, а не три. Шорт-лист увеличен с семи до десяти. Номинация «Лучший фильм на иностранном языке» теперь будет называться «Лучший международный фильм».

Источник: Пресс-служба киноакадемии