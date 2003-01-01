Первые кадры из «Короля Льва»: Фотореализм животного мира

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Джон Фавро продолжает работу на ниве фотореализма. В 2016 году он таким образом переделал «Книгу джунглей», населив знакомую историю максимально реалистичными животными, а теперь заканчивает работу над «Королем Львом». Судя по первым кадрам, Фавро заставил мастеров спецэффектов работать сверхурочно, чтобы каждая шерстинка на голове Симбы смотрелась как настоящая.

Фавро и Дональд Гловер в студии звукозаписи:

С самого запуска проекта зрители пытались понять, зачем под копирку переделывать классику. Если верить самому Фавро, то они очень почтительно относятся к оригиналу, но не делают ремейк точь-в-точь. По словам режиссера, в фильме будет немало новых сцен.

Источник: EW

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