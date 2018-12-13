Фанат Marvel выстроил хронологию киновселенной сцена за сценой

Пользователь Reddit отсмотрел 20 фильмов студии Marvel, чтобы составить точную хронологию супергеройской киновселенной. Автор списка использовал таймкоды, чтобы как можно точнее расставить события друг за другом. При этом он сам признает, что местами могут быть расхождения.

«Реддитор» также признает, что не смотрел «Невероятного Халка», но большая часть событий фильма Луи Летерье все равно практически не пересекается с остальной киновселенной. В самом начале он добавил фрагмент из «Стражей Галактики» для истории Камней Бесконечности. «Возвращение домой» и «Противостояние» разделили 40-ю позицию, потому что показанные события происходят фактически одновременно.

Хронология киновселенной сцена за сценой выглядит следующим образом:

1. «Стражи Галактики» — 00:57:14—00:58:17

2. «Тор 2: Царство тьмы» — 00:00:00—00:03:50

3. «Тор» — 00:03:20—00:07:35

4. «Первый мститель» — 00:3:43—1:50:25

5. «Стражи Галактики. Часть 2» — 00:00:00—00:02:50

6. «Стражи Галактики» — 00:00:00—00:03:40

7. «Мстители: Война бесконечности» — 00:42:24—00:44:28

8. «Человек-муравей» — 00:00:00—00:02:10

9. «Первый мститель: Противостояние» — 00:00:00—00:02:40

10. «Капитан Марвел» — 01:06:29—01:11:26

11. «Черная Пантера» — 00:00:00—00:06:22

12. «Капитан Марвел» — 00:00:00—01:06:29

13. «Капитан Марвел» — 01:11:26—1:57:57

14. «Железный человек 3» — 00:00:00—00:04:50

15. «Невероятный Халк» — титры в начале

16. «Железный человек» — 00:04:20—00:16:24

17. «Железный человек» — 00:00:00—00:04:20

18. «Железный человек» — 00:16:24—02:05:00

19. «Железный человек 2» — 00:00:00—00:05:04

20. «Невероятный Халк» — первая сцена после титров

21. «Железный человек 2» — 00:05:04—01:23:24

22. «Тор» — 00:03:20—00:30:10

23. «Тор» — 00:00:00—00:03:20

24. «Железный человек 2» — 01:23:24—02:04:39

25. «Тор» — 00:30:10—01:54:50

26. «Первый мститель» — 00:00:00—00:03:42

27. «Первый мститель» — 01:50:25—02:04:00

28. «Мстители» — целиком

29. «Человек-паук: Вдали от дома» — 00:00:00—00:05:28

30. «Железный человек 3» — 00:04:50—02:10:32

31. «Тор 2: Царство тьмы» — 00:03:50—01:52:03

32. «Первый мститель: Другая война» — 00:00:00—02:15:54

33. «Стражи Галактики» — 00:02:50—02:05:00

34. «Стражи Галактики. Часть 2» — 00:02:50—02:18:00

35. «Мстители: Эра Альтрона» — целиком

36. «Человек-муравей» — 00:02:10—01:47:34

37. «Первый мститель: Противостояние» — 00:02:40—01:15:08

38. «Человек-муравей» — 01:47:34—01:57:06

39. «Первый мститель: Противостояние» — 01:15:08—01:29:32

40. «Человек-паук: Возвращение домой» — 00:05:34—00:07:33; «Первый мститель: Противостояние» — 01:29:32—01:45:39

41. «Первый мститель: Противостояние» — 01:45:39—02:28:00

42. «Человек-паук: Возвращение домой» — 00:07:33—02:13:00

43. «Доктор Стрэндж» — 00:00:00—01:46:39

44. «Тор: Рагнарёк» — 00:00:00—00:16:36

45. «Доктор Стрэндж» — 01:46:39—1:54:58

46. «Тор: Рагнарёк» — 00:16:36—00:17:11

47. «Тор: Рагнарёк» — 00:17:11—02:02:44

48. «Черная Пантера» — 00:06:22—02:15:00

49. «Человек-муравей и Оса» — 00:00:00—01:49:00

50. «Тор: Рагнарёк» — 02:02:44—2:10:44

51. «Мстители: Война бесконечности» — 00:00:00—00:42:24

52. «Мстители: Война бесконечности» — 00:44:28—02:29:30

53. «Человек-муравей и Оса» — 01:49:00—01:58:05

Официальную внутреннюю хронологию всех фильмов франшизы можно посмотреть здесь.

Источник: Reddit